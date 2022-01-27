Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin akabinde Instagram hesabını kapattı

Ece Erken'in eşi Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece yarısı bir balık restoranında silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan Mahmutyazıcıoğlu, kaldırıldığı hastanede kan kaybından dolayı yaşamını yitirdi.

INSTAGRAM HESABINI KAPATTI

Bu elim olayın ardından Ece Erken'den dikkat çeken bir hamle geldi. Ece Erken, sosyal medya hesabı Instagram'ı kapattı. Erken'in profiline girmek isteyenler, "Üzgünüz, bu sayfaya ulaşılamıyor" uyarısıyla karşılaştı.

SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Ayrıca, eşinin ölüm haberinin ardından sakinleştiricilerle kendine gelmeye çalışan Ece Erken'in 31 Aralık'ta yaptığı paylaşım yürekleri paramparça etti. Yeni yılı eşinin çocukları ve kendi oğlunun da bulunduğu kalabalık bir aile olarak kutlayan Ece Erken, mutlu aile pozlarını paylaşmıştı. Yeni yılda dileklerini sıralayan Erken, paylaşımına "Her şey geride kalsın; yepyeni sayfalara umutlu hikayeler yazalım… 2022'de yıldızımız hep parlasın. Şahane bir yıl dileriz" notunu düşmüştü.