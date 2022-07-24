Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi büyük yankı uyandırdı. Yazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken de eşinin vefatı nedeniyle zor günler geçirdi. Yeni yeni kendine gelen Erken, oğluyla birlikte tatile gitti ancak eleştirilerden kurtulamadı.
Bir süre küs olduğu ve cenaze dönemi destek gördüğü Demet Akalın ile de görüşen Ece Erken havuz başından pozlarını paylaştı. Bazı takipçileri bu pozlara olumsuz yorum yaptı.
Ece Erken "Ne çabuk kendine geldin hani ilaçla yaşıyordun? Timsah gözyaşların biti galiba" yorumuyla şoke oldu. Ünlü sunucu bu yoruma "Ne istiyorsunuz mesela öleyim mi? Evladım her gün mutsuz mu görsün? Başınıza gelir yapmayın" diyerek isyan etti.
Son Dakika › Magazin › Ece Erken tatil paylaşımına gelen yoruma isyan etti: Başınıza gelir yapmayın - Son Dakika