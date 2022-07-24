Ece Erken tatil paylaşımına gelen yoruma isyan etti: Başınıza gelir yapmayın - Son Dakika
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Ece Erken tatil paylaşımına gelen yoruma isyan etti: Başınıza gelir yapmayın

24.07.2022 13:35

Geçtiğimiz sene eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırı nedeniyle kaybeden Ece Erken, paylaştığı tatil fotoğrafının altına yapılan, "Ne çabuk kendine geldin hani ilaçla yaşıyordun? Timsah gözyaşların biti galiba" yorumuna, "Ne istiyorsunuz mesela öleyim mi? Evladım her gün mutsuz mu görsün? Başınıza gelir yapmayın" diyerek isyan etti.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi büyük yankı uyandırdı. Yazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken de eşinin vefatı nedeniyle zor günler geçirdi. Yeni yeni kendine gelen Erken, oğluyla birlikte tatile gitti ancak eleştirilerden kurtulamadı.

DEMET AKALIN İLE DE GÖRÜŞÜYOR

Bir süre küs olduğu ve cenaze dönemi destek gördüğü Demet Akalın ile de görüşen Ece Erken havuz başından pozlarını paylaştı. Bazı takipçileri bu pozlara olumsuz yorum yaptı.

"TİMSAH GÖZYAŞLARIN BİTTİ GALİBA"

Ece Erken "Ne çabuk kendine geldin hani ilaçla yaşıyordun? Timsah gözyaşların biti galiba" yorumuyla şoke oldu. Ünlü sunucu bu yoruma "Ne istiyorsunuz mesela öleyim mi? Evladım her gün mutsuz mu görsün? Başınıza gelir yapmayın" diyerek isyan etti.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Beşiktaş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ece Erken tatil paylaşımına gelen yoruma isyan etti: Başınıza gelir yapmayın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ece Erken tatil paylaşımına gelen yoruma isyan etti: Başınıza gelir yapmayın - Son Dakika
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