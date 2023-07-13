Çocukluk aşkı Martin Wevers ile evlenen Ece Yüksel, çifte vatandaş oldu - Son Dakika
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Çocukluk aşkı Martin Wevers ile evlenen Ece Yüksel, çifte vatandaş oldu

13.07.2023 08:51

Yer aldığı dizilerdeki başarısıyla tanınan genç oyuncu Ece Yüksel, Hollanda vatandaşı oldu. Sosyal medya hesabından çifte vatandaş olduğunu duyuran oyuncu, "Teşekkürler Hollanda" ifadelerini kullandı.

Yargı ve Aşk 101 dizileriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sonrasında "Three Thousand Years Of Longing" gibi uluslararası yapımlarda rol alan ödüllü genç oyuncu Ece Yüksel, çifte vatandaş oldu.

SEREMONİDEN PAYLAŞIM YAPTI

Instagram hesabından vatandaşlık seremonisinden video paylaşan 25 yaşındaki oyuncu "Hollanda vatandaşı olma postumdur, artık bir çifte vatandaşım… Vatandaşlık seremonisi de mikrofonu kendine çevirip poz vermek için uygun bir ortamdır. Teşekkürler Hollanda" ifadelerini kullandı.

Özel hayatını basından uzak yaşayan başarılı oyuncu, geçtiğimiz sene ağustos ayında çocukluk aşkı Martin Wevers ile nikah masasına oturdu.

Ece Yüksel, çifte vatandaş oldu
Ece Yüksel, çifte vatandaş oldu
Ece Yüksel, çifte vatandaş oldu
Ece Yüksel, çifte vatandaş oldu
Ece Yüksel, çifte vatandaş oldu
Ece Yüksel, çifte vatandaş oldu
Ece Yüksel, çifte vatandaş oldu
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Hollanda, Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çocukluk aşkı Martin Wevers ile evlenen Ece Yüksel, çifte vatandaş oldu - Son Dakika


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