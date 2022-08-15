Mutlulukları yüzlerinden okundu! Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ilk kez yan yana görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Mutlulukları yüzlerinden okundu! Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ilk kez yan yana görüntülendi

15.08.2022 12:05

Ekranların başarılı sunucusu Müge Anlı, sessiz sedasız evlendiği İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile ilk kez görüntülendi. Bir etkinliğe katılan çiftin mutluluğu ise dikkat çekti.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında program yapan başarılı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, haziran ayında evlendiği İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile görüntülendi.

İLK KEZ YAN YANALAR

Haziran ayında programda bir açıklama yaparak evleneceğini duyuran Müge Anlı, sadece yakın çevresinin katıldığı bir törenle nikah masasına oturdu. Törene ait hiçbir fotoğraf paylaşmayan çift, geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir davette görüntülendi. Gossip Pasta isimli Instagram hesabının yayınladığı görüntüde çiftin mutluluğu yüzlerinden okundu.

Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ilk kez yan yana görüntülendi

CANLI YAYINDA EVLİLİK HABERİNİ DUYURMUŞTU

Haziran ayında kendi programında evlilik haberini duyuran Müge Anlı, "Hakkımda yalan yanlış haberler çıkıyor. Ben önemsemiyorum. Bu haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim. Müstakbel damadınız adı da Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Bu kararıma saygı duyarak mutluluğum için dua edeceğinize eminim. Darısı evlenmek isteyen tüm bekarların başına İnşallah önümüzdeki sezon evli bir kadın olarak karşınıza çıkmayı umut ediyorum" demişti.

GÖZLERDEN UZAK NİKAH KIYDILAR

Müge Anlı, açıklamasının ardından 25 Haziran Cumartesi akşamı gözlerden uzak yapılan bir nikah töreniyle evlendi. Şinasi Yüzbaşıoğlu ile mutluluğa "Evet" diyen Anlı, törene sadece yakın çevresini davet etti ve hiçbir şekilde görüntü paylaşılmasını istemedi.

YORUMLAR
500

Müge Anlı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mutlulukları yüzlerinden okundu! Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ilk kez yan yana görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
12:48 Sağanak yağmur İstanbullulara zor anlar yaşatıyor! Seyir halindeki İETT otobüsünü su bastı
12:41 Galatasaray'da kaptan Muslera'dan Abdülkerim'e destek
12:28 Milli Savunma Bakanlığı'ndan "F-16" açıklaması: ABD tarafından yapılan davet üzerine, teknik heyet ABD'ye gitmiştir
12:24 Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Samatta transfer görüşmesi için Belçika'ya gitti
12:15 İstanbul Beykoz'da çöken istinat duvarının altında 1 kişi kaldı
12:14 Elazığ'da ailesi tarafından terk edilen şahıs, intihar etmek için çıktığı kuleden ikna edilerek indirildi
12:08 Hedef Şampiyonlar Ligi! Trabzonspor'un Kopenhag maçı kadrosu açıklandı
12:05 Mutlulukları yüzlerinden okundu! Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ilk kez yan yana görüntülendi
12:00 İşte Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirime giren ürünlerin indirimli fiyatları
11:55 İYİ Partili Çıray'dan Bakan Koca'ya sert sözler: Beyaz Reformunuz da diğer vaatleriniz gibi kof çıktı! Meslektaşlarınıza zulmetmekten bıkmadınız mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 13:01:27. #1.12#
SON DAKİKA: Mutlulukları yüzlerinden okundu! Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ilk kez yan yana görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement