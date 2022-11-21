"Kal" filmindeki ateşli sahneleriyle gündeme gelen Deniz'in sevgilisinin kıskançlıklarından sıkıldığı için nişan attığı ileri sürülmüştü.
Birbirilerini her yerden silen çiftten Saevarsson, Kuruçeşme'deki bir mekanda iki kız ve iki erkek arkadaşıyla sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenirken yakalandı.
Güzel oyuncuyu 5 günde unutan Thor Saevarsson, otomobiline binmeden önce arkadaşlarıyla vedalaştı. Saevarsson'ın, bir kız arkadaşını dudağından öpmeye çalışması ise objektiflere takıldı. O anların çekildiğini gören Deniz'in eski nişanlısı muhabirlerle de gerilerek fotoğrafları sildirmeye çalıştı.
Son Dakika › Magazin › Oyuncu Dilan Çiçek Deniz çabuk unutuldu! İzlandalı enişte bir kadınla dudak dudağa görüntülendi - Son Dakika