Oyuncu Dilan Çiçek Deniz çabuk unutuldu! İzlandalı enişte bir kadınla dudak dudağa görüntülendi - Son Dakika
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Oyuncu Dilan Çiçek Deniz çabuk unutuldu! İzlandalı enişte bir kadınla dudak dudağa görüntülendi

21.11.2022 11:35

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz aylarda nişanlandığı 3 çocuk babası Thor ile ayrılık kararı almıştı. İzlandalı yönetmen Thor, eğlence çıkışı bir kadınla dudak dudağa görüntülendi.

"Kal" filmindeki ateşli sahneleriyle gündeme gelen Deniz'in sevgilisinin kıskançlıklarından sıkıldığı için nişan attığı ileri sürülmüştü.

SABAHA KADAR EĞLENDİ

Birbirilerini her yerden silen çiftten Saevarsson, Kuruçeşme'deki bir mekanda iki kız ve iki erkek arkadaşıyla sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenirken yakalandı.

Eski nişanlısı Dilan'ı çabuk unuttu! Bir kadınla dudak dudağa yakalandı

DUDAĞINDAN ÖPMEYE ÇALIŞTI

Güzel oyuncuyu 5 günde unutan Thor Saevarsson, otomobiline binmeden önce arkadaşlarıyla vedalaştı. Saevarsson'ın, bir kız arkadaşını dudağından öpmeye çalışması ise objektiflere takıldı. O anların çekildiğini gören Deniz'in eski nişanlısı muhabirlerle de gerilerek fotoğrafları sildirmeye çalıştı.

Eski nişanlısı Dilan'ı çabuk unuttu! Bir kadınla dudak dudağa yakalandı
Eski nişanlısı Dilan'ı çabuk unuttu! Bir kadınla dudak dudağa yakalandı
Eski nişanlısı Dilan'ı çabuk unuttu! Bir kadınla dudak dudağa yakalandı
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Dilan Çiçek Deniz, Yönetmen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Dilan Çiçek Deniz çabuk unutuldu! İzlandalı enişte bir kadınla dudak dudağa görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Dilan Çiçek Deniz çabuk unutuldu! İzlandalı enişte bir kadınla dudak dudağa görüntülendi - Son Dakika
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