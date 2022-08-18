Masterchef Türkiye Jüri Üyesi Hakkında Şaşırtan Gerçek! - Son Dakika
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Masterchef Türkiye Jüri Üyesi Hakkında Şaşırtan Gerçek!

18.08.2022 11:56
Masterchef Türkiye Jüri Üyesi Hakkında Şaşırtan Gerçek!

Ekranların sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Yalçınkaya, bir zamanlar Yemekteyiz programında yarışmacı olarak yer almış. İşte detaylar...

Üç sezondur MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden olan Mehmet Yalçınkaya, meğerse yıllar önce 'Yemekteyiz' adlı programa katılmış.

Masterchef Türkiye Jüri Üyesi Hakkında Şaşırtan Gerçek!

2011 yılında ekrana gelen programda 'Şefler' bölümünde mücadele eden Yalçınkaya'nın o görüntüsü sosyal medyada olay oldu.

Masterchef Türkiye Jüri Üyesi Hakkında Şaşırtan Gerçek!

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

'Fusion Mutfak' akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan isim olan Mehmet Yalçınkaya, dünya çapında başarılarını kanıtlamış bir isim.

Masterchef'in Mehmet Şef'i 1974 yılında aşçılar diyarı Bolu'da dünyaya geldi. 2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi "CULINARY" de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde ve farklı kültürlerde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. Yalçınkaya, uzun süredir MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapıyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE KONUSU NEDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı. MasterChef Türkiye'nin jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya oturuyor.

YORUMLAR
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MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın yıllar önce Yemekteyiz'de yarıştığı ortaya çıktı MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın yıllar önce Yemekteyiz'de yarıştığı ortaya çıktı MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacıya Mehmet Yalçınkaya'dan sert tepki MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacıya Mehmet Yalçınkaya'dan sert tepki
Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Masterchef Türkiye Jüri Üyesi Hakkında Şaşırtan Gerçek! - Son Dakika

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