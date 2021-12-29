Ekrem İmamoğlu'na bir destek de Fazıl Say'dan geldi: İstanbul'u kazanmıştır, Türkiye'yi de kazanacaktır

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İçişleri Bakanlığı; İBB ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu ihbar, şikayet ve tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için özel teftiş başlatıldığını duyurmuştu.

İMAMOĞLU'NA BİR DESTEK DE FAZIL SAY'DAN

İBB'ye yönelik özel teftiş muhalefetin büyük tepkisini çekerken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik destek mesajları da havada uçuştu. İmamoğlu'na destek veren isimlerden biri de ünlü piyanist Fazıl Say olurken, Twitter hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

"HALKIN ÇOCUĞUDUR, ARKASINDAYIZ"

Say, paylaşımında "Ekrem İmamoğlu'nu destekliyoruz. Halkın çocuğudur. Çok zor şartlarda alnının akıyla İstanbul'u kazanmıştır. Yine zor şartlar olsa da; Türkiye'yi de kazanacaktır. Arkasındayız. Yanındayız. Güneşli günler göreceğiz" ifadelerini kullandı.