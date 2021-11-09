Ekrem İmamoğlu, Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın'ı evinde ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ı evinde ziyaret etti.
84 yaşındaki Arkın ile çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu, "Bugün günlerden Cüneyt Arkın" notunu düştü.
İmamoğlu, usta oyuncu Arkın'a, sanatçı Tarık Tolunay'ın Haydarpaşa Panorama isimli eserini de hediye etti. Öte yandan buluşmadan fotoğraflar da paylaşıldı.
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