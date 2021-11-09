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Ekrem İmamoğlu, Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın'ı evinde ziyaret etti - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu, Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın'ı evinde ziyaret etti

09.11.2021 00:44
Ekrem İmamoğlu, Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın'ı evinde ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın'a bir sürpriz yaptı. Usta ismi evinde ziyaret eden İmamoğlu, Arkın'a sanatçı Tarık Tolunay'ın Haydarpaşa Panorama isimli eserini armağan etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ı evinde ziyaret etti.

"BUGÜN GÜNLERDEN CÜNEYT ARKIN"

84 yaşındaki Arkın ile çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu, "Bugün günlerden Cüneyt Arkın" notunu düştü.

İBB Başkanı İmamoğlu, Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın'ı ziyaret etti

USTA OYUNCUYA HEDİYE VERDİ

İmamoğlu, usta oyuncu Arkın'a, sanatçı Tarık Tolunay'ın Haydarpaşa Panorama isimli eserini de hediye etti. Öte yandan buluşmadan fotoğraflar da paylaşıldı.

İBB Başkanı İmamoğlu, Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın'ı ziyaret etti
İBB Başkanı İmamoğlu, Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın'ı ziyaret etti
İBB Başkanı İmamoğlu, Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın'ı ziyaret etti
Ekrem İmamoğlu, Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın'ı evinde ziyaret etti

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Son Dakika Magazin Ekrem İmamoğlu, Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın'ı evinde ziyaret etti - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu, Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın'ı evinde ziyaret etti - Son Dakika
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