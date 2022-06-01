Emanet Dizisinin Yıldızının Gerçek Mesleği Şaşırttı! - Son Dakika
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Emanet Dizisinin Yıldızının Gerçek Mesleği Şaşırttı!

01.06.2022 14:51
Emanet Dizisinin Yıldızının Gerçek Mesleği Şaşırttı!

Emanet dizisinin Duygu'su İpek Arkan, resim yeteneğiyle şaşırttı. İşte detaylar...

Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olan ve Marmara Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümünü birincilikle tamamlayan İpek Arkan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinden beğeni topladı.

"HAZZIN DORUKLARINDAYIM"

İlkokul ikinci sınıftan beri resim yaptığını ve ailesinde de birçok ressam olduğunu söyleyen Arkan, "Resim yaparken anın hazzını o kadar derin hissediyorum ki, hayatımda, anda kalabildiğim sayılı aktivitelerden biri resim yapmak." dedi.

Aynı zamanda oyunculuk eğitimi de aldığı Tümay Özokur Akademi'nin duvarını çizimleriyle renklendiren Arkan, en büyük hayalinin ise, resim ve oyunculuğu birleştireceği bir proje geliştirmek olduğunu sözlerine ekledi.

İPEK ARKAN KİMDİR?

İpek Arkan, 1997'de İstanbul'da doğmuştur. Kariyerini planladığı ve birlikte adım attığı Tümay Özokur ile çalışmaktadır. Kamera önü oyunculuk eğitimi almıştır. Yabancı dil olarak İngilizce bilen genç oyuncu baskı, resim ve heykel gibi sanat dalları ile de ilgilidir.

Emanet Dizisinin Yıldızının Gerçek Mesleği Şaşırttı!
Emanet Dizisinin Yıldızının Gerçek Mesleği Şaşırttı!
Emanet Dizisinin Yıldızının Gerçek Mesleği Şaşırttı!

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Kaynak: Snob Magazin

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