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Emekli James Bond milyonların huzurunda 20 yıllık karısı Keely Shale Smith'e 'aşk notu' yazdı: Benim tatlı aşkım güneşin etrafında 58'inci... - Son Dakika

Emekli James Bond milyonların huzurunda 20 yıllık karısı Keely Shale Smith'e 'aşk notu' yazdı: Benim tatlı aşkım güneşin etrafında 58'inci...

29.09.2021 14:06
Emekli James Bond milyonların huzurunda 20 yıllık karısı Keely Shale Smith'e 'aşk notu' yazdı: Benim tatlı aşkım güneşin etrafında 58'inci..., System.String[]

'BENİM GÜZEL, TATLI AŞKIM'Sinema tarihinin "en yakışıklı James Bond'u" olarak nitelendirilen Pierce Brosnan, 2001 yılında evlendiği Keely Shaye Smith'in yeni yaşını sosyal medya sayfası üzerinden kutladı.

'BENİM GÜZEL, TATLI AŞKIM'

Sinema tarihinin "en yakışıklı James Bond'u" olarak nitelendirilen Pierce Brosnan, 2001 yılında evlendiği Keely Shaye Smith'in yeni yaşını sosyal medya sayfası üzerinden kutladı. 68 yaşındaki Brosnan, iki oğlunun annesi olan Keely Shaye Smith'in doğum gününü kutlamak için onun bir fotoğrafını paylaştı.

Emekli James Bond milyonların huzurunda 20 yıllık karısı Keely Shale Smith'e 'aşk notu' yazdı: Benim tatlı aşkım güneşin etrafında 58'inci...

'GÜNEŞİN ÇEVRESİNDE 58 YIL'

Yanına da "Benim güzel tatlı aşkım Keely, güneşin etrafında 58'inci turundaydı dün" diye yazdı. Brosnan'ın bu paylaşımına da ünlü ve ünsüz takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Brosnan'ın 1. 6 milyon takipçisi arasında yer alan birçok kişi onların aşkını ve Keely Shaye Smith'in de yeni yaşını kutladı.

Emekli James Bond milyonların huzurunda 20 yıllık karısı Keely Shale Smith'e 'aşk notu' yazdı: Benim tatlı aşkım güneşin etrafında 58'inci...

ÖNEMLİ GÜNLERİ HİÇ UNUTMUYOR

Pierce Brosnan, geçtiğimiz nisan ayında da evlilik yıl dönümlerini birlikte çekilen fotoğraflarına yer vererek sosyal medya üzerinden kutlamıştı. Ünlü oyuncu o paylaşımda da "Mutlu yıl dönümleri sevgili Keely. Sana olan aşkım sonsuza kadar büyüyor" diye yazmıştı.

Emekli James Bond milyonların huzurunda 20 yıllık karısı Keely Shale Smith'e 'aşk notu' yazdı: Benim tatlı aşkım güneşin etrafında 58'inci...

'MELEK KALPLİ KEELEY'İM'

Brosnan, bu tür önemli günleri ve yıl dönemlerini hiç aksatmıyor. Geçen sene de evlilik yıl dönümlerinde yaptığı bir paylaşımda, yıllar önce çekilen bir fotoğraflarını paylaşıp eşine "kahverengi gözlü kızım" diye seslenmişti. Pierce Brosnan o paylaşımda "Benim sevgili melek kalpli Keely'im, hayatıma getirdiğin bunca sevgi ve güzellik için, geçen 26 yılı hayatımın en büyük coşkusu yaptığın için teşekkür ederim" diye yazmıştı.

Emekli James Bond milyonların huzurunda 20 yıllık karısı Keely Shale Smith'e 'aşk notu' yazdı: Benim tatlı aşkım güneşin etrafında 58'inci...

BROSNAN'IN İKİNCİ EVLİLİĞİ

Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith, uzun bir flört döneminin ardından 2001 yılında evlendiler. Çiftin bu evlilikten Paris ve Dylan adında iki tane erkek çocuğu oldu. Pierce Brosnan ve Keely Shaye Smith, Hollywood'un, evliliklerini en uzun süre devam ettiren en mutlu çiftlerinden biri olarak biliniyor.

Emekli James Bond milyonların huzurunda 20 yıllık karısı Keely Shale Smith'e 'aşk notu' yazdı: Benim tatlı aşkım güneşin etrafında 58'inci...

İKİ TANE ERKEK ÇOCUKLARI VAR

İrlandalı oyuncu Pierce Brosnan, ilk evliliğini 1980 ile 1991 yılları arasında Avustralyalı oyuncu Cassandra Harris ile yaptı. Harris, 1991 yılında 43 yaşındayken kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Pierce Brosnan ile Cassandra Harris'in bu evlilikten Charlotte ve Sean adında iki tane çocuğu oldu. Brosnan, eşi Cassandra'nın eski evliliğinden dünyaya gelen oğlu Christopher'ı da evlat edinip kendi soyadını verdi ve nüfusuna geçirdi.

Emekli James Bond milyonların huzurunda 20 yıllık karısı Keely Shale Smith'e 'aşk notu' yazdı: Benim tatlı aşkım güneşin etrafında 58'inci...

HOLLYWOOD'UN EN MUTLU ÇİFTLERİNDEN

Peki ya genellikle evliliklerin ve aşkların kısa sürdüğü Hollywood'un birlikteliklerini uzun yıllar boyunca sürdüren çiftlerine bir göz atmak ister misiniz? Gelin, görenlerin aşka inancını tazeleyen bu ilişkileri bir kez daha hatırlayalım.

Emekli James Bond milyonların huzurunda 20 yıllık karısı Keely Shale Smith'e 'aşk notu' yazdı: Benim tatlı aşkım güneşin etrafında 58'inci...

ÜNLÜ OYUNCUNUN 'BİRİCİĞİ'

Ünlü oyuncu Michelle Pfeiffer, 1993'ten bu yana David E. Kelley ile evli. Ünlü oyuncu geçen yıl 27'nci evlilik yıl dönümlerini kutladı. Kelley'e "biriciğim" diye seslendiği bir paylaşımla kutlamıştı. Pfeiffer'ın "27 yıldır benim biriciğim" mesajıyla paylaştığı bu fotoğrafa ünlü ya da ünsüz çok sayıda takipçisinden tebrik mesajları geldi. Pfeiffer, Peter Horton ile 1981–1988 arasında süren bir evlilik daha yapmıştı. Gerçek aşkı bulduğu ikinci eşi Kelley'den John Henry adında bir oğlu bulunuyor.

Emekli James Bond milyonların huzurunda 20 yıllık karısı Keely Shale Smith'e 'aşk notu' yazdı: Benim tatlı aşkım güneşin etrafında 58'inci...

AŞKIN ETE KEMİĞE BÜRÜNMÜŞ HALİ

Kurt Russell ile Goldie Hawn hiç evlenmediler. Ama 1983 yılından bu yana da hiç ayrılmadılar. Çiftin birlikteliklerinden iki çocukları oldu. Onlar da Hawn ve Russell'ın daha önceki evliliklerinden dünyaya gelen çocuklarıyla birlikte büyüdü.

Emekli James Bond milyonların huzurunda 20 yıllık karısı Keely Shale Smith'e 'aşk notu' yazdı: Benim tatlı aşkım güneşin etrafında 58'inci...

1988 YILINDAN BU YANA

Kevin Bacon ile Kyra Sedgwick 1988 yılından bu yana evliler. Çiftin iki tane çocuğu bulunuyor.

Emekli James Bond milyonların huzurunda 20 yıllık karısı Keely Shale Smith'e 'aşk notu' yazdı: Benim tatlı aşkım güneşin etrafında 58'inci...

ONLAR DA UZUN SÜREDİR EVLİ

Sarah Jessica Parker ile Matthew Broderick, Hollywood'un mutlu çiftlerinden. 1997'de evlendiler, üç tane çocukları var.

Emekli James Bond milyonların huzurunda 20 yıllık karısı Keely Shale Smith'e 'aşk notu' yazdı: Benim tatlı aşkım güneşin etrafında 58'inci...

22 YILLIK EVLİLİK

David ve Victoria Beckham da 22 yıllık evli. Çiftin dört çocuğu var.

Emekli James Bond milyonların huzurunda 20 yıllık karısı Keely Shale Smith'e 'aşk notu' yazdı: Benim tatlı aşkım güneşin etrafında 58'inci...

SIRA DIŞI AMA MUTLU EVLİLİK

Will Smith ile Jada Pinkett Smith, Hollywood'un örnek çiftlerinden. Çift 1997'den bu yana evli. Smith, önceki gün evliliği ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.

Emekli James Bond milyonların huzurunda 20 yıllık karısı Keely Shale Smith'e 'aşk notu' yazdı: Benim tatlı aşkım güneşin etrafında 58'inci...

İYİ GÜNDE, KÖTÜ GÜNDE

Geleceğe Dönüş serisinin yıldızı Michael J. Fox ile Tracy Pollan, evlenirken verdikleri "iyi günde, kötü günde" sözünden hiç dönmedi. 1988'de evlenen çift Fox'un parkinson rahatsızlığıyla birlikte savaştı. Çiftin dört tane çocuğu bulunuyor. Tom Hanks ilk evliliğini 1978 ile 87 arasında Samatnha Lewes ile yaptı. Sonra Rita Wilson ile 1988'de ikinci evliliğini yaptı. Mutlu çiftin dört tane çocuğu bulunuyor.

Emekli James Bond milyonların huzurunda 20 yıllık karısı Keely Shale Smith'e 'aşk notu' yazdı: Benim tatlı aşkım güneşin etrafında 58'inci...

UYUMLU EVLİLİK

Salma Hayek ile François Henri Pinault, 2009 yılından bu yana evli. Çiftin Valentina Paloma adında bir kızı bulunuyor.

Emekli James Bond milyonların huzurunda 20 yıllık karısı Keely Shale Smith'e 'aşk notu' yazdı: Benim tatlı aşkım güneşin etrafında 58'inci...

Keely Shaye Smith, Pierce Brosnan, James Bond, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Emekli James Bond milyonların huzurunda 20 yıllık karısı Keely Shale Smith'e 'aşk notu' yazdı: Benim tatlı aşkım güneşin etrafında 58'inci... - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Emekli James Bond milyonların huzurunda 20 yıllık karısı Keely Shale Smith'e 'aşk notu' yazdı: Benim tatlı aşkım güneşin etrafında 58'inci... - Son Dakika
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