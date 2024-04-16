Emma Watson, pahalı bir cinsel tatmin sitesine abone oldu - Son Dakika
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Emma Watson, pahalı bir cinsel tatmin sitesine abone oldu

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Ünlü oyuncu Emma Watson, kadınların cinsel hayatıyla ilgili içerikler üreten bir abonelik tabanlı web sitesine üye oldu. Abonelik ücretinin 1500 TL'den başladığı sitenin değerli olduğunu belirten oyuncu, uzun süre devam etmesini diledi.

16.04.2024 11:18  Güncelleme: 11:30
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Harry Porter film serisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan dünyaca ünlü oyuncu Emma Watson, kadınların cinsel hayatıyla ilgili içerikleri üreten bir siteye abone oldu.

"ABONELİK PAHALI AMA DEĞER"

Daha önce yaptığı açıklamada siteye abone olduğunu belirten Emma Watson, Londra'da Gloria Steinem ile yapılan bir sohbet etkinliğinde şunları söyledi: "Bir arkadaşım bana kadın cinselliğine adanmış bu web sitesinden bahsetti. Keşke daha uzun süredir var olsaydı, kesinlikle kontrol edin, abonelik pahalı ama değer" dedi.

ABONELİK 1500 TL

2014 yılında kurulan web sitesi, kadınların cinsel hayatıyla ilgili eğitici videolarla dolu. Site şu anda kullanıcılara 1500 TL'den başlayan indirimli bir fiyatla tek seferlik ödeme teklif ediyor. Web sitesinin amacı, kadın cinselliği çevresindeki tabuları yıkmak ve kadın orgazmını benzeri görülmemiş bir ciddiyetle ele almak. Site, kadınların zevk deneyimlerini çevreleyen karmaşıklıklarla dürüstçe ve utanç duymadan mücadele ediyor.

Emma Watson, 'pahalı' bir cinsel tatmin sitesine abone olduğunu açıkladı
Emma Watson, 'pahalı' bir cinsel tatmin sitesine abone olduğunu açıkladı
Emma Watson, pahalı bir cinsel tatmin sitesine abone oldu

Emma Watson, Kadın, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Emma Watson, pahalı bir cinsel tatmin sitesine abone oldu - Son Dakika

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