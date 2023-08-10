Endonezya'da Miss Universe yarışmasına katılan kadınlar polise şikayette bulundu

2023 Miss Universe Indonesia yarışmasına katılan kadın yarışmacılar, yarışma organizatörlerinin zorla kendilerinden üstleri çıkarmalarını ve fotoğraf çekmelerini istedikleri gerekçesi ile polise şikayette bulundu.

Bazı yarışmacı kadınlar, cinsel tacize uğradıklarını iddia etti.

Yetkililer, olay ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Suçlamalarkarşısında organizatörler herhangi bir açıklama yapmazken Miss Universe Organizasyonu şu açıklamayı yaptı; Son zamanlarda Miss Universe Indonesia 2023 yarışması ve Endonezya'da yarışmayı düzenleyen lisans sahibi ile ilgili iddiaları öğrendik. Miss Universe, cinsel istismar ve uygun olmayan davranış iddialarını son derece ciddiye alır. Kadınlar için güvenli bir ortam sağlamak Miss Universe Organization'ın en üst önceliğidir ve bu konuyu araştırıyoruz."

Miss Universe Indonesia 2023, 29 Temmuz ile 3 Ağustos tarihleri arasında başkent Jakarta'da düzenlendi.

Polise şikayette bulunan yarışmacılar, organizatörlerin kendilerinefiziksel muayene için iç çamaşırlarıyla üstlerini çıkarmalarını istediğini ve içlerinden erkeklerin bulunduğu 20'den fazla kişinin önünde yaptıklarını söyledi.

Kadınlar grubunun avukatı Mellisa Anggraeni, yarışmacıların organizatörlerin isteği üzerine üstlerini tam olarak çıkardıktan sonra fotoğraflarının çekildiğini söyledi.