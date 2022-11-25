Tamer Karadağlı yeni dizisinde özel hareket polisini canlandıracak - Son Dakika
Üye Girişi

Tamer Karadağlı yeni dizisinde özel hareket polisini canlandıracak

25.11.2022 10:40

Engin Günaydın'la başrolü paylaştığı Andropoz dizisindeki rolüyle değişik tepkiler alan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, yapımcılığını da üstlendiği 'Serhat' adlı dizide bir özel harekat polisini canlandıracak.

Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin ardından Engin Günaydın'la başrolü paylaştığı Andropoz'daki rolüyle adından söz ettirdi. Köyde yaşayan bir adamı canlandırırken yaptığıyla şiveden dolayı beğenilmeyen Karadağlı, yeni sezonda yepyeni bir rolle ekrana çıkacak.

ÖZEL HAREKAT POLİSİNİ OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu kendi yapım şirketi ATK'nın dizisinde rol alacak. Karadağlı yapımcılığını da üstlendiği Serhat dizisinde Güneydoğu'dan İstanbul'a gelen bir özel harekat polisine hayat verecek. Dizi, TRT Dijital platformunda yayınlanacak.

KADROSUNDA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Dizinin konseptine Haluk Özenç ve Tamer Karadağlı beraber imza atıyor. Bora Tekay'ın yönetmenliğinde çekimleri başlayan dizinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak. Dizide Leyla rolüne hayat veren Nefise Karatay, Tamer Karadağlı'nın (Serhat) partnerini oynuyor. Dizide Volkan Severcan, Demir Karahan, Muhammet Emre Kaya, Tutku Topaç, Haluk Özenç , Filiz Çelik , Mert Özbek, Burcu Karakaya , Pınar Tuncegilve Tamer Yiğit başlıca rolleri paylaşıyor.

Tamer Karadağlı, yeni dizisinde özel hareket polisini oanayacak
Tamer Karadağlı, yeni dizisinde özel hareket polisini oanayacak
YORUMLAR
500

Tamer Karadağlı, Engin Günaydın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tamer Karadağlı yeni dizisinde özel hareket polisini canlandıracak - Son Dakika


Son Dakika
11:13 Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae için İngiltere devi serveti gözden çıkardı
11:05 CHP'li isimden asgari ücret çıkışı! Konuşulanların hayli üstünde bir rakam verdi
10:57 Fatih Terim, 91 yaşındaki annesi Nuriye Terim'i kaybetti
10:54 Konya'daki köpek katliamıyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan iki cümlelik açıklama: Hassasiyetle takip edeceğiz
10:46 Gram altın güne yatay seyirle başladı! Analistler yatırımcıları uyardı
10:36 Tamer Karadağlı yeni dizisinde özel hareket polisini canlandıracak
10:29 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası davasında tutuklu yargılanan tek sanık tahliye edildi
10:28 TSK hakkındaki kimyasal silah iddiasının ardından tutuklanan Şebnem Korur Fincancı için istenen ceza belli oldu
10:27 15 yaşındaki lise öğrencisi Helin'in ilk kitabı yayınlandı
09:59 19 yıllık bebek cinayeti ihbarla aydınlatıldı! Anne ve baba gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2022 11:21:44. #1.13#
SON DAKİKA: Tamer Karadağlı yeni dizisinde özel hareket polisini canlandıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement