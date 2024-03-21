Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu? Etimesgut anketinin sonuçları yayınlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu? Etimesgut anketinin sonuçları yayınlandı

Geniş Video İzle

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken sonucu en çok merak edilen ilçelerin başında Etimesgut geliyor. Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun CHP'nin adayı olarak seçime girdiği ilçede yapılan anketten sürpriz bir sonuç çıktı. Ankete göre; MHP'nin adayı Enver Demirel birinci sırada yer alırken, Erdal Beşikçioğlu ise yüzde 41.1 ile ikinci sırada kendine yer bulabildi.

21.03.2024 17:25  Güncelleme: 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yapılan araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. MHP'nin adayı Enver Demirel ile CHP'nin adayı Erdal Beşikçioğlu arasında geçen seçim yarışında kıyasıya bir rekabet var.

Sonar Araştırma tarafından yapılan anketten çıkan sonuç şöyle;

  • (MHP) Enver Demirel: Yüzde 43.7
  • (CHP) Erdal Beşikçioğlu: Yüzde 41.1
  • (İYİ PARTİ) Hilmi Özer: Yüzde 5.6
  • (YRP) Abdülkadir Baloğlu: Yüzde 2.5
  • (Zafer Partisi) Müslim Taşdan
Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu? Etimesgut anketinin sonuçları yayınlandı

2019'DA FARK 4 PUANDI

2019 yerel seçimlerinde Etimesgut'ta MHP'nin adayı yüzde 49.5, CHP'nin adayı ise yüzde 45.7'lik oy almıştı.

Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu? Etimesgut anketinin sonuçları yayınlandı

Erdal Beşikçioğlu, Ünlüler, Magazin, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Magazin Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu? Etimesgut anketinin sonuçları yayınlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:34 Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak
17:27 Silahlı saldırganlar, Nusret Gökçe’nin restoranını taradı Silahlı saldırganlar, Nusret Gökçe'nin restoranını taradı
17:25 Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu Etimesgut anketinin sonuçları yayınlandı Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu? Etimesgut anketinin sonuçları yayınlandı
14:36 Bağcılar’daki sucu dükkanında yıllarca istismara uğrayan çocuğun annesi konuştu Bağcılar'daki sucu dükkanında yıllarca istismara uğrayan çocuğun annesi konuştu
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’ye yükseltti Merkez Bankası faizi yüzde 50'ye yükseltti
18:07 Rakam bile verdi Acun’dan Türk futbolu için bomba öneri Rakam bile verdi! Acun'dan Türk futbolu için bomba öneri
17:19 Seçim broşürü nedeniyle çıkan tartışmada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Seçim broşürü nedeniyle çıkan tartışmada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
17:13 Görüşmeleri yapmış bile Acun Ilıcalı, bir takım daha alıyor Görüşmeleri yapmış bile! Acun Ilıcalı, bir takım daha alıyor
16:47 3 çocuğunun annesini öldüren sanığın yargılanması başladı: Normal kafada da olsam eşimi öldürürdüm 3 çocuğunun annesini öldüren sanığın yargılanması başladı: Normal kafada da olsam eşimi öldürürdüm
16:33 Cem Yılmaz, yeni sevgilisi Necla Karahalil ile el ele görüntülendi Cem Yılmaz, yeni sevgilisi Necla Karahalil ile el ele görüntülendi
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Süper Kupa sözleri: Fenerbahçe’den talep geldi, değerlendiriyoruz Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa sözleri: Fenerbahçe'den talep geldi, değerlendiriyoruz
15:37 Haiti’de çetelere karşı intikam grupları acımasız saldırılara başladı Haiti'de çetelere karşı intikam grupları acımasız saldırılara başladı
15:34 Aziz Yıldırım’dan, Fenerbahçe’ye “Şikeci“ diyen AK Parti’nin Trabzon adayına sert yanıt Aziz Yıldırım'dan, Fenerbahçe'ye "Şikeci" diyen AK Parti'nin Trabzon adayına sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 18:19:15. #1.13#
SON DAKİKA: Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu? Etimesgut anketinin sonuçları yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement