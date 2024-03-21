31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yapılan araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. MHP'nin adayı Enver Demirel ile CHP'nin adayı Erdal Beşikçioğlu arasında geçen seçim yarışında kıyasıya bir rekabet var.
2019 yerel seçimlerinde Etimesgut'ta MHP'nin adayı yüzde 49.5, CHP'nin adayı ise yüzde 45.7'lik oy almıştı.
Son Dakika › Magazin › Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu? Etimesgut anketinin sonuçları yayınlandı - Son Dakika
Dünya çapında ünlü model Bella Hadid'in Vogue Italia için çekilen fotoğraf çekiminde atın üzerinde durması hayranlarından eleştiri aldı. Ata zarar verebileceği endişesiyle tepki gösterenlerin yanı sıra bazı hayranlar da çekimi övdü. Bella Hadid daha önce de binicilik becerilerini sergilemişti.
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