Erdal Beşikçioğlu\'nun kızı gönlünü ünlü isme kaptırdı

Türk televizyonunun sevilen dizilerinden Behzat Ç ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin, özel hayatıyla adından söz ettirdi.
Anne ve babasının izinden giderek oyuncu olan Derin Beşikçioğlu, gönlünü meslektaşı daha önce "Adı Efsane" dizisinde Erdal Beşikçioğlu ile birlikte rol alan Kaan Sevi'ye kaptırdı.
Fransa'da Strasbourg Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan ve babasının adıyla sektörde var olmak istemediğini ifade eden Derin Beşikçioğlu, daha önce yaptığı bir açıklamada "İnsanların 'babası sayesinde oynuyor' demesi beni korkutuyor" ifadelerine yer vermişti.
İşte Derin Beşikçioğlu'nun o paylaşımı;
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