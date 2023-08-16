Erkin Koray'ın hayranları mezarı karıştırdı! Damla Koray'dan uyarı gecikmedi: Arkanızı döndüğünüz mezar babamın - Son Dakika
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Erkin Koray'ın hayranları mezarı karıştırdı! Damla Koray'dan uyarı gecikmedi: Arkanızı döndüğünüz mezar babamın

Son Güncelleme: 16.08.2023 10:37

Ünlü şarkıcı Erkin Koray'ın hayranları, mezarı karıştırarak yanlış mezar başında dua etti. Koray'ın kızı Damla Koray ise sosyal medya hesabından uyarıda bulunarak, doğru mezarın yanlış mezarın sağında olduğunu belirtti.

Cemalim, Fesupanallah, Çöpçüler gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan, 7 Ağustos'ta hayata gözlerini yumdu. 82 yaşında yaşamını yitiren vefat eden Koray, kızının yaşadığı Toronto'ya defnedildi. Sanatçının hayranları ise mezarı başına giderek dualar okudu. Babası yerine yanlış mezarın başında dua edildiğini gören Damla Koray ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Onunki sağdaki, arkanızı dönmüş olduğunuz. Yani sizin dualar kime gitti bilmiyorum" dedi.

"ARKANIZI DÖNDÜĞÜNÜZ MEZAR BABAMIN"

Mezarların karıştığını ve birçok kişinin başka bir mezar başında dua ettiğini gören Damla Koray, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlar tez canlısınız, sevdiğiniz insana dualarınızı eksik etmiyorsunuz, hemen de koşmuşsunuz, çok teşekkür ederim. Günlerdir bir şey demeyeyim diyorum fakat baktım ki kitle büyüyor. Neyse, diyeceğim o ki bu fotoğrafta üzeri çiçekli olan mezar babamın değil. Onunki sağdaki, arkanızı dönmüş olduğunuz. Yani sizin dualar kime gitti bilmiyorum. Neyse... Arada gidip dertleşmek isteyen olursa bilginiz olsun. Yine de gidip düşünüp, zahmet edip giden herkese şükranlarımı iletirim. Çok kıymetlisiniz."

Erkin Koray'ın hayranları mezarı karıştırdı! Damla Koray'dan uyarı gecikmedi: Arkanızı döndüğünüz mezar babamın
Erkin Koray'ın hayranları mezarı karıştırdı! Damla Koray'dan uyarı gecikmedi: Arkanızı döndüğünüz mezar babamın
Erkin Koray'ın hayranları mezarı karıştırdı! Damla Koray'dan uyarı gecikmedi: Arkanızı döndüğünüz mezar babamın
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Erkin Koray, 3. Sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Erkin Koray'ın hayranları mezarı karıştırdı! Damla Koray'dan uyarı gecikmedi: Arkanızı döndüğünüz mezar babamın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erkin Koray'ın hayranları mezarı karıştırdı! Damla Koray'dan uyarı gecikmedi: Arkanızı döndüğünüz mezar babamın - Son Dakika
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