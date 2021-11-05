Erzincan'da "Cumhuriyet" konseri verildi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin (EBYÜ) kuruluşunun 15. yılı ve Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet" isimli konser verildi.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükakasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde ve Türker Yılmaz'ın sunumuyla gerçekleşen konserde sunuculukta Türker Yılmaz, Ankara Devlet Konservatuarından piyanoda Necdi Şimşek, viyolonselde Senem Hazal Akın, gitarda Refik Can Taşar, vokalde Esra Küçüktepe ve solist olarak Opera sanatçısı Hülya Kazan yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent, üst yönetim, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı konser, söz ve müziği Hülya Kazan'a ait olan Erzincan'a özgü "Merhaba" isimli eserin seslendirilmesi ile başladı. Konserde Erzincan ve Türkiye'nin değişik yörelerine ait toplam sekiz eser seslendirildi. Konserde yer yer şarkılara eşlik eden dinleyiciler, eğlenceli zaman geçirerek, unutulmaz bir deneyim yaşadı. - ERZİNCAN