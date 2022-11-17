Kocasını bırakıp damadına kaçan anne, canlı yayında kızıyla yüzleşirken beddualar savurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Kocasını bırakıp damadına kaçan anne, canlı yayında kızıyla yüzleşirken beddualar savurdu

17.11.2022 14:43
Kocasını bırakıp damadına kaçan anne, canlı yayında kızıyla yüzleşirken beddualar savurdu

Eşini terk ettiği gerekçesiyle Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan Narin isimli genç kadın, annesi ve eski kocasının kaçtığını, 3 çocuğunu da kendisinden aldıklarını iddia etti. Telefonla canlı yayına bağlanan anne ise yüzleştiği kızına beddualar savurdu.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Rıfat Bey, eşi Narin'in evi terk ettiğini ve kendisine günlerdir ulaşamadığını söyleyerek yardım istedi. 5 yaşındaki çocuğunu alarak eski sevgilisine kaçtığı ileri sürüldü. İddiaların ardında canlı yayına çıkan Narin Hanım ise bambaşka bir iddia ortaya atarak eski eşi ve annesinin birlikte kaçtığını söyledi. İddia sonrası canlı yayına bağlanan anne ve Narin arasında kavga çıktı.

"BENİ DİLENMEYE GÖNDERİP ANNEMLE EVDE BULUŞMUŞ"

Hayatı boyunca hep zorluklar çektiğini söyleyen Narin Hanım, Rıfat'tan önceki evliliğinde eşinin saçlarını kazıtarak kendisini dilendirdiğini söyledi. Annesi ve eski eşinin o dönem yakınlaştıklarını iddia eden Narin Hanım, "Beni dilenmeye gönderip evde gizli gizli buluşuyordunuz. Çocuklar her şeyi anlattı" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Kızının iddialarının ardından canlı yayına telefonla bağlanan anne Aslı Hanım, damadıyla kaçtığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Canlı yayında kızına hakaretler savuran anne, "Sen nasıl bir annesin asıl. Sende utanma kalmamış. Sen 30 kocalı hürmüz oldun. Sen benimle konuşma. Sen çocuklarına bakmadın, ben baktım. Narin'in hiçbir sözüne inanmayın. O yalancı. Damadım Fethiye'de ben Antalya'dayım" diyerek kızına beddualar savurdu. Annenin sözlerine sinirlenen Anlı ise Aslı Hanım'a tepki göstererek "Sen nasıl bir annesin, kızına nasıl beddua edebiliyorsun? Bu kinin ne? Bir insan evladına 'geber' der mi" dedi.

Annesi ve eski eşinin birlikte olduğuna dair elinde belgelerin olduğunu söyleyen Narin Hanım, canlı yayında öfkeden deliye dönerek şunları söyledi:"Sen nasıl bir annesin, bizi bu durumlara düşüren sensin. Sen namussuz bir kadınsın. Benim 3 çocuğumu alıp gittin. Sende utanma ve arlanma kalmamış. Türkiye Cumhuriyeti'ne aşkınızı ilan ettiniz. Babam cezaevindeyken bırakıp gitti. Beni perperişan etti. Bana yapmadıklarını bırakmadılar. Ciğerim patladı, uyuşturucu madde sattırdılar. Beni kardeşimden bile kıskanarak çocuğumun ondan olduğunu söylediler"

YORUMLAR
500
17 Kasım 2022 Atv Yayın Akışı 17 Kasım 2022 Atv Yayın Akışı Esra Erol'da şaşkınlık yaratan olay: 4 çocuk annesi kadın, eşinden şiddet gördüğünü belirterek TikTok'tan tanıştığı 15 yaşındaki çocuğa kaçtı Esra Erol'da şaşkınlık yaratan olay: 4 çocuk annesi kadın, eşinden şiddet gördüğünü belirterek TikTok'tan tanıştığı 15 yaşındaki çocuğa kaçtı

Müge Anlı, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kocasını bırakıp damadına kaçan anne, canlı yayında kızıyla yüzleşirken beddualar savurdu - Son Dakika


Son Dakika
14:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Kaya'nın ailesine teklif: Bu topraklar onun da toprağıdır
14:33 Adana Demirspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Balotelli'yi bile unutturacak
14:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: Togg'a özel kampanya olacak mı?
13:30 Kadıköy'de kontrolden çıkan metrobüs, yolun karşısındaki duvara çarptı!
13:31 Endonezya'da gazetecilerle konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Esad'la görüşecek misiniz?" sorusuna cevap: Sil baştan yapabiliriz
13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e dikkat çeken çağrı: Temenni ederiz ki 6'lı masayı terk ederek konumunu gözden geçirir
13:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstiklal saldırısı seçimlerle bağlantılı' ifadesi terör örgütünün yaymaya çalıştığı korku senaryosunun bir parçası
12:57 Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ile Hüseyin Türkmen'in sözleşmesi uzatıldı
12:44 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı vaat! İşte iktidara gelmeleri durumunda yapacağı ilk iş...
12:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili konuştu: 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2022 14:47:38. #1.13#
SON DAKİKA: Kocasını bırakıp damadına kaçan anne, canlı yayında kızıyla yüzleşirken beddualar savurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement