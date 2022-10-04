Dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan Uğur Akkuş'un 20 milyon dolarlık borcunu Nihat Özdemir ödedi

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Ebru Şallı ile evliliğinden dolayı sık sık gündeme gelen iş insanı Uğur Akkuş'un Kuveyt Emiri'nin yakın akrabalarının başında olduğu Kuveyt Öksüzler Vakfı'nı yaklaşık 20 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla haciz işlemiyle dava açıldı. Kuveyt Emiri tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şikayet edildi söylenen Akkuş'un hakkında 20 milyon doların tahsilatı için de dava açıldı.

NİHAT ÖZDEMİR BORCU ÜSTLENDİ

Habertürk yazarı Yasemin Güneri, bugünkü köşe yazısında Kuveyt'te yatırımları bulunan eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in Uğur Akkuş'un 20 milyon dolarlık borcu için harekete geçtiğini yazdı. Kuveyt ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bozulmasını istemeyen Özdemir, yargılanmaların sonuçlarını beklemeden Akkuş'un 20 milyon dolarlık borcunu ödedi. Yargılanmanın sonucunda Uğur Akkuş'un dolandırdığı ileri sürülen 20 milyon doların tahsili durumunda Kuveyt, Nihat Özdemir'in parasını iade edecek.

UĞUR AKKUŞ YARGILANIYOR

2019 yılında eski manken Ebru Şallı ile nikah masasına oturan Uğur Akkuş, Kuveytli iş insanlarını dolandırdığı iddiasıyla yargılanıyor. Akkuş'un Kuveyt Öksüzler Vakfı adına çalışan Kuveyt merkezli bir şirkete Çeşme'deki bir araziyi helikopterle gösterip hayali olarak sattığı ileri sürüldü. Mahkeme kararıyla Uğur Akkuş'un evi ile ofisine haciz gittiği belirlendi. Uğur Akkuş'un ofisinde polis eşliğinde haciz yapıldı.