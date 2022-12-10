Ebru Şallı oğluyla fotoğrafını paylaştı, görenler aynı yorumu yaptı: Bu nasıl yakışıklılık - Son Dakika
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Ebru Şallı oğluyla fotoğrafını paylaştı, görenler aynı yorumu yaptı: Bu nasıl yakışıklılık

10.12.2022 12:49

Eski manken Ebru Şallı sosyal medya hesabından 18 yaşındaki oğlu Beren Tan ile bir fotoğrafını paylaştı. Şallı'nın büyüyen oğlunu gören sosyal medya kullanıcıları "Bu nasıl yakışıklılık? Abla kardeş gibisiniz" yorumlarında bulundu.

Son günlerde eşi Uğur Akkuş ile sorunlar yaşadığı hatta şiddet gördüğü iddiasıyla sık sık gündeme gelen Ebru Şallı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Şallı, son olarak oğluyla ev halini paylaştı.

BEREN TAN'A YORUM YAĞDI

Şallı, Harun Tan ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Beren Tan ile verdiği pozu "Sınırsız aşk. Berom" notuyla paylaştı. Şallı'nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken Arzu Sabancı, Nihat Odabaşı, Ebru Akel ve Demet Şener gibi ünlü isimler yorum yaparak nazar boncuğu emojisi koydu. Beren Tan'ın değişimini gören sosyal medya kullanıcıları ise "Çok yakışıklı olmuşsun" ve "Abla kardeş gibiler" yorumunu yaptı.

Ebru Şallı 18 yaşındaki oğluyla fotoğrafını paylaştı, her gören aynı yorumu yaptı: Bu nasıl yakışıklılık

İşte Ebru Şallı'nın paylaşımına gelen bazı yorumlar...

Ebru Şallı 18 yaşındaki oğluyla fotoğrafını paylaştı, her gören aynı yorumu yaptı: Bu nasıl yakışıklılık
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Ebru Şallı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ebru Şallı oğluyla fotoğrafını paylaştı, görenler aynı yorumu yaptı: Bu nasıl yakışıklılık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ebru Şallı oğluyla fotoğrafını paylaştı, görenler aynı yorumu yaptı: Bu nasıl yakışıklılık - Son Dakika
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