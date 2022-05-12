Eski milli futbolcunun kızı, Ünlü bir dergi için kamera karşısına geçti! Pozları babasına sürpriz olacak - Son Dakika
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Eski milli futbolcunun kızı, Ünlü bir dergi için kamera karşısına geçti! Pozları babasına sürpriz olacak

12.05.2022 17:21

Eskiden Türk milli takımında forma giyen Savaş Koç'un kızı Yeliz Koç, babasının haberi olmadan ünlü bir dergi için kameralar karşısına geçti. Koç'un üstsüz dahil olmak üzere verdiği pozlar, büyük ilgi gördü. Konu hakkında açıklama yapan Koç, "Babamın haberi yok ama verdiğim pozlardan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Türk milli takımının formasını giyen isimler arasında yer alan Savaş Koç'un kızı Yeliz Koç, ünlü bir dergiye verdiği pozlar nedeniyle gündeme geldi. Almanya'da Kampf der Realitystars (Ünlülerin Savaşı) adlı yarışmaya katılan Yeliz Koç, "Her zaman benim rüyamdı" derken, Bild'e yaptığı açıklamada, soyunmasıyla ilgili bazı sıkıntılar yaşayacağını bildiğini söyledi.

Türk milli futbolcunun güzel kızı, babasından habersiz ünlü dergi için soyundu! Pozları olay

"ŞİDDETLİ TEPKİ GELECEĞİNİ BİLİYORUM"

Koç, "Şiddetli tepkiler geleceğini biliyorum. Ama özellikle de hangi milletten olursan ol, insanın arzu ettiği şeyi yapabileceğini göstermek istedim" ifadelerini kullandı.

Türk milli futbolcunun güzel kızı, babasından habersiz ünlü dergi için soyundu! Pozları olay

BABASININ DAHA HABERİ YOK

Yeliz Koç, babasının da verdiği çıplak pozlardan henüz haberi olmadığını kaydederken, pozlarıyla gurur duyduğunu söyledi ve "Babamın da gurur duymasını umut ediyorum" diye konuştu. Koç, fotoğraf çekiminin kızı Snow Elanie dünyaya geldikten sonra yapıldığını söyledi. Yeliz Koç, sinema yıldızı Natascha Ochsenknecht'in oğlu Jimi Blue Ochsenknecht ile birliktelik yaşıyor.

İşte Yeliz Koç'un pozları:

Türk milli futbolcunun güzel kızı, babasından habersiz ünlü dergi için soyundu! Pozları olay
Türk milli futbolcunun güzel kızı, babasından habersiz ünlü dergi için soyundu! Pozları olay
Türk milli futbolcunun güzel kızı, babasından habersiz ünlü dergi için soyundu! Pozları olay
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Savaş Koç, Almanya, Milli, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Eski milli futbolcunun kızı, Ünlü bir dergi için kamera karşısına geçti! Pozları babasına sürpriz olacak - Son Dakika


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