Türk milli takımının formasını giyen isimler arasında yer alan Savaş Koç'un kızı Yeliz Koç, ünlü bir dergiye verdiği pozlar nedeniyle gündeme geldi. Almanya'da Kampf der Realitystars (Ünlülerin Savaşı) adlı yarışmaya katılan Yeliz Koç, "Her zaman benim rüyamdı" derken, Bild'e yaptığı açıklamada, soyunmasıyla ilgili bazı sıkıntılar yaşayacağını bildiğini söyledi.
Koç, "Şiddetli tepkiler geleceğini biliyorum. Ama özellikle de hangi milletten olursan ol, insanın arzu ettiği şeyi yapabileceğini göstermek istedim" ifadelerini kullandı.
Yeliz Koç, babasının da verdiği çıplak pozlardan henüz haberi olmadığını kaydederken, pozlarıyla gurur duyduğunu söyledi ve "Babamın da gurur duymasını umut ediyorum" diye konuştu. Koç, fotoğraf çekiminin kızı Snow Elanie dünyaya geldikten sonra yapıldığını söyledi. Yeliz Koç, sinema yıldızı Natascha Ochsenknecht'in oğlu Jimi Blue Ochsenknecht ile birliktelik yaşıyor.
İşte Yeliz Koç'un pozları:
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › Eski milli futbolcunun kızı, Ünlü bir dergi için kamera karşısına geçti! Pozları babasına sürpriz olacak - Son Dakika