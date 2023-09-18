Eski sevgilisi Müjde Uzman ile yeniden bir araya gelen Sinan Akçıl konuştu: İlişkiye bir isim koymadık - Son Dakika

Eski sevgilisi Müjde Uzman ile yeniden bir araya gelen Sinan Akçıl konuştu: İlişkiye bir isim koymadık

Son Güncelleme: 18.09.2023 10:54

Show TV'nin Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Müjde Uzman, eski sevgilisi Sinan Akçıl'ın evinden bir paylaşım yapması aşk iddiasını gündeme getirdi. Katıldığı programda sessizliğini bozan Sinan Akçıl, Müjde Uzman ile yeniden görüşmeye başladıklarını fakat ilişkilerine henüz bir isim koymadıklarını belirtti.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Müjde Uzman, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Sinan Akçıl'ın evinden bir paylaşım yaptı. İkilinin yeniden bir araya geldiği konuşulurken şarkıcıdan yanıt gecikmedi. 2. Sayfa programına konuk olan Akçıl, Uzman ile yeniden görüşmeye başladıklarını ancak ilişkilerine henüz bir isim koymadıklarını söyledi.

"BİZİ ÇOK SIK BİR ARADA GÖRECEKSİNİZ"

Müjde Uzman ile yeniden görüşmeye başladıklarını ancak ilişkilerine bir isim koymadıklarını söyleyen Sinan Akçıl, "Daha önce daha çapkın kazanova bir hayatım vardı. Birkaç yıldır daha durgun yaşıyorum. Özellikle evlilikten sonra öyle oldu. Düşünce olarak daha muhafaza kar biriyim. Evet. görüşüyoruz. Çok sık görüşüyorum. çok saygı duyduğum biri. çok çalışkan, herkese saygı duyan müthiş bir karakter. Bizi çok sık bir arada göreceksiniz ama böyle program üzerinden adını koyamayayım. 5-6 yıl önce bir şeyler yaşamıştık. O zaman travmatik bir şeyler yaşanmıştı şimdi bilinçliyiz. Benim menajerimin düğününde karşılaştık o zaman konuştuk. Sonra konserime geldi. Şimdi de konuşma halindeyiz" ifadelerini kullandı.

Eski sevgilisi Müjde Uzman ile yeniden bir araya gelen Sinan Akçıl konuştu: İlişkiye bir isim koymadık
Müjde Uzman, Sinan Akçıl'ın evinden fotoğraf paylaşmıştı
Eski sevgilisi Müjde Uzman ile yeniden bir araya gelen Sinan Akçıl konuştu: İlişkiye bir isim koymadık
Eski sevgilisi Müjde Uzman ile yeniden bir araya gelen Sinan Akçıl konuştu: İlişkiye bir isim koymadık

Sinan Akçıl, Müjde Uzman, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eski sevgilisi Müjde Uzman ile yeniden bir araya gelen Sinan Akçıl konuştu: İlişkiye bir isim koymadık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski sevgilisi Müjde Uzman ile yeniden bir araya gelen Sinan Akçıl konuştu: İlişkiye bir isim koymadık - Son Dakika
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