Esra Erol'da ağızları açık bırakan olay! Eşi ölen kadın, 17 yaşındaki kayınbiraderine kaçtı

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Taha ve Elif Sun kar, 3 ağabeyinin öldüğünü 16 yaşındaki küçük kardeşleri İsa'nın yengeleri Besime Sunkar tarafından kaçırıldığını iddia etti. Canlı yayına bağlanan Besime Sunkar ise "İsa benim kayınbiraderim ama kocam olacak" dedi.

3 AĞABEY İNTİAR ETTİ 1 KARDEŞ KAYIP

2016 yılında Halil Sunkar ile evlenen Besime Sunkar, evliliğinin dördüncü ayında eşini kaybetti. Besime Sunkar, eşinin ölümünden sonra kayınbiraderleriyle aynı evde kalmaya devam etti. Abisinin ölümünden sonra İsmail Sunkar da canına kıydı ve cansız bedeni evin garajında bulundu. Olaydan 18 gün sonra da diğer kardeş Musa Sunkar da harabe bir evin içinde intihar etti. Tüm yaşananların ardından Besime Sunkar'ın geçtiğimiz nisan ayında 16 yaşındaki kayınbiraderi İsa Sunkar'ı arabanın bagajına koyarak kaçırdığı iddia edildi.

"16 YAŞINDAKİ KAYINBİRADERİM KOCAM OLACAK"

3 kardeşinin ölümünde payı olduğu ve İsa Sunkar'ı da kaçırdığı iddia edilen Besime Sunkar ise iddiaların ardından canlı yayına bağlandı. Yaşanan intihar olaylarında bir suçunun olmadığını söyleyen Besime, "İsa benim kayınbiraderim ama kocam olacak. O 17 ben 28 yaşındayım. Gönül ilişkimiz olması normal değil ama İsa beni koruyacak. Ben dul olduğum için beni evlendirmek istediler. Bana ve oğluma 8 yıldır devlet bakıyordu, kimse de bir şey yapmadı. Abisi, annesi ve babası İsa'yı ipe asarak fotoğraf paylaştılar. İsmail ve Musa'nın kendini öldürmesinde benimle bağlantısı yok. İsmail çalışırken babasıyla tartışmış. Babası, boru anahtarıyla İsmail'in eline vurmuş ve kırdı. Ölmeden bir hafta önce yaşandı. Elindeki dikişle öldü o. İsmail kendi kendine yaptı" ifadelerini kullandı.

"KARDEŞİM 'BENİ BESİMEYE VERMEZSENİZ İNTİHAR EDERİM' DEYİP KENDİNİ ASTI"

16 yaşındaki kardeşlerinin yengeleri Besime Sunkar tarafından kaçırıldığını iddia eden kardeşler, "3 abim de Besime yüzünden hayatını kaybetti. Kardeşimizi Besime'ye yem etmeyeceğiz. İsa 'beni Besime'ye vermezseniz intihar ederim' diyerek kendini kapıya astı" dedi.