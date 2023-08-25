'Estetiklisin' yorumlarına dayanamayan Demet Şener, çocukluk fotoğrafını göstererek cevap verdi - Son Dakika

'Estetiklisin' yorumlarına dayanamayan Demet Şener, çocukluk fotoğrafını göstererek cevap verdi

\'Estetiklisin\' yorumlarına dayanamayan Demet Şener, çocukluk fotoğrafını göstererek cevap verdi
Son Güncelleme: 25.08.2023 09:58

1995 Türkiye Güzeli 2 çocuk annesi Demet Şener, yıllara meydan okuyan güzelliği ve fiziğiyle konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'Yüzde 99 orijinalim' diyen Demet Şener, kendisine inanmayan takipçilerine çocukluk fotoğrafını paylaşarak cevap verdi.

1995 Türkiye Güzeli 2 çocuk annesi Demet Şener, yıllara meydan okuyan güzelliği ve fiziğiyle konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Yüzde 99 orijinalim" diyen Demet Şener, kendisine inanmayan takipçilerine çocukluk fotoğrafını paylaşarak cevap verdi.

"YÜZDE 99 ORİJİNALİM"

Bir güzellik merkezinin açılışına katılan 46 yaşındaki Demet Şener, "Doğallıktan yanayım. 95 yılında henüz 18 yaşımı doldurmadan Türkiye güzeli seçildim. 46 yaşındayım. Tabii ki küçük dokunuşlar yapıyoruz, cilt altı kalitemizi güçlendirmek için. Ufak tefek dokunuşlar yaptırdım. Radikal estetik için henüz erken. Burnum, gözlerim orijinal. Bir tık bir şeyler var. Yüzde yüz demesek de yüzde 99 orijinalim" şeklinde konuştu.

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Sözlerinden dolayı kendisine inanılmadığını söyleyen Demet Şener, Instagram hesabından "Hala inanmak istemese de bazıları sadece dudaklarımda dolgu var. Burnum, çenem, elmacık kemiklerime hiç dokundurmadım" ifadelerini kullandı. Şener daha sonra çocukluk fotoğrafını paylaşarak "Buyurun" dedi.

'Estetiklisin' yorumlarına dayanamayan Demet Şener, çocukluk fotoğrafını göstererek cevap verdi
'Estetiklisin' yorumlarına dayanamayan Demet Şener, çocukluk fotoğrafını göstererek cevap verdi
'Estetiklisin' yorumlarına dayanamayan Demet Şener, çocukluk fotoğrafını göstererek cevap verdi
'Estetiklisin' yorumlarına dayanamayan Demet Şener, çocukluk fotoğrafını göstererek cevap verdi
'Estetiklisin' yorumlarına dayanamayan Demet Şener, çocukluk fotoğrafını göstererek cevap verdi
'Estetiklisin' yorumlarına dayanamayan Demet Şener, çocukluk fotoğrafını göstererek cevap verdi

Demet Şener, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Estetiklisin' yorumlarına dayanamayan Demet Şener, çocukluk fotoğrafını göstererek cevap verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Estetiklisin' yorumlarına dayanamayan Demet Şener, çocukluk fotoğrafını göstererek cevap verdi - Son Dakika
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