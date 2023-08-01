Euphoria Dizisinin Fez Karakterini Canlandıran Angus Cloud Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Euphoria Dizisinin Fez Karakterini Canlandıran Angus Cloud Hayatını Kaybetti

01.08.2023 10:00

Amerikan HBO kanalının Euphoria dizisinde 'Fez' karakterini canlandıran Angus Cloud, 25 yaşında hayatını kaybetti. Cloud'un ailesi, ruhsal sorunlarla boğuştuğunu ve geçen hafta babasını kaybettiğini açıkladı. Cloud'un ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Aile, başkalarına sorunlarıyla yalnız olmadıklarını hatırlatmayı umduklarını belirtti. Cloud, Euphoria dizisi dışında çeşitli filmlerde ve şarkıcıların video kliplerinde de yer almıştı.

Amerikan HBO kanalının Euphoria dizisinde "Fez" karakterini canlandıran aktör Angus Cloud, evinde ölü bulundu. GEnç aktörün ölüm nedeni açıklanmazken, bir hafta önce ölen babasının acısıyla çok sarsıldığı belirtildi.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

People dergisi Cloud'un Oakland, California'daki aile evinde öldüğünü duyurdu. Ailesi, 25 yaşındaki Cloud'un ölümünü "Bugün muhteşem bir insana veda etmek zorunda kaldık" sözleriyle duyurdu.

Euphoria Dizisinin Fez Karakterini Canlandıran Aktör Angus Cloud Hayatını Kaybetti

GEÇEN HAFTA BABASINI KAYBETMİŞTİ

Cloud geçen hafta babasını kaybetmişti ve ailesinin açıklamasına göre 'ruhsal sorunlarla boğuşuyordu'. Ailenin açıklamasında "Tek avuntumuz Angus'un, aynı zamanda en iyi arkadaşı olan, babasıyla yeniden buluştuğunu bilmek" denildi. Aile bu acı olayın başkaları için de 'yalnız olmadıklarını ve sorunlarıyla sessizlik içinde tek başlarına mücadele etmek zorunda olmadıklarını hatırlatmasını' umduklarını belirtti. Cloud'un ölüm nedeni açıklanmadı.

Euphoria Dizisinin Fez Karakterini Canlandıran Aktör Angus Cloud Hayatını Kaybetti

"O ÇOK YETENEKLİ BİR AKTÖRDÜ"

Cloud Euphoria dizisinde bir uyuşturucu satıcısı olan Fezco "Fez" O'Neill'ı canlandırıyordu. HBO'dan yapılan açıklamada "Angus Cloud'un hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. O çok yetenekli bir aktördü ve hem HBO hem de Euphoria ailesinin sevilen bir üyesiydi" dendi.

Euphoria Dizisinin Fez Karakterini Canlandıran Aktör Angus Cloud Hayatını Kaybetti

ÜNLÜ ŞARKICILARIN KLİPLERİNDE OYNAMIŞTI

Cloud daha önce North Hollywood ve The Line gibi filmlerde ufak roller almış; Becky G, Karol G ve Juice WRLD gibi şarkıcıların video kliplerinde oynamıştı.

Euphoria Dizisinin Fez Karakterini Canlandıran Aktör Angus Cloud Hayatını Kaybetti
Kaynak: BBC
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Son Dakika Magazin Euphoria Dizisinin Fez Karakterini Canlandıran Angus Cloud Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Euphoria Dizisinin Fez Karakterini Canlandıran Angus Cloud Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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