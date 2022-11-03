Okan Bayülgen'in Ajda Pekkan kalça kemiğini kırmadan günler önce yaptığı şaka gündeme oturdu - Son Dakika
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Okan Bayülgen'in Ajda Pekkan kalça kemiğini kırmadan günler önce yaptığı şaka gündeme oturdu

03.11.2022 12:38

Evinde geçirdiği kaza nedeniyle kalça kemiği kırılan ve ameliyat edilen Ajda Pekkan'ın rahatsızlığının ardından Okan Bayülgen'in programında, "Ajda Hanım dans ediyor, ambulans çağrıldı. Ondan sonra bir kalça kırığı olmasın, bir şey olmasın" diyerek yaptığı şaka gündem oldu.

Yoğun bir konser maratonu bulunun Süperstar Ajda Pekkan, son günlerde danslarıyla gündemden düşmüyor. Enerjisiyle çok konuşulan Pekkan, evinde geçirdiği kaza sonucu kalça kemiğini kırdı. Olay ardından Okan Bayülgen'in geçtiğimiz günlerde Uykusuzlar Kulübü isimli programında Pekkan'ın dans videolarıyla ilgili yaptığı 'kalça kırığı' esprisi gündeme geldi.

OKAN BAYÜLGEN'İN ŞAKASI GERÇEK OLDU

Programında Ajda Pekkan'ın dansıyla ilgili konuşan Okan Bayülgen, "Ajda Hanım dans ediyor, ambulans çağırıldı. Ondan sonra bir kalça kırığı olmasın, bir şey olmasın" dedi. Bayülgen'in sözlerinden birkaç saat sonra ise Pekkan'ın evinde kaza geçirdiği açıkladı. 76 yaşındaki ünlü sanatçı merdivenlerden düşüp kalçasını çatlattığı ve apar topar ameliyata alındığı öğrenildi. Şarkıcının menajeri tedavinin devam edildiğini ancak kasım ayındaki tüm konserlerin iptal edildiğini duyurdu.

Okan Bayülgen ise bu ilginç tesadüfün ardından sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

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Okan Bayülgen, Ajda Pekkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Okan Bayülgen'in Ajda Pekkan kalça kemiğini kırmadan günler önce yaptığı şaka gündeme oturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okan Bayülgen'in Ajda Pekkan kalça kemiğini kırmadan günler önce yaptığı şaka gündeme oturdu - Son Dakika
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