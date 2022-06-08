Evladı Kurt Efe'yi kucağına alan Kıvanç Tatlıtuğ: Yüz hatları annesine benziyor

2016 yılında yurt dışında nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftinin ilk bebekleri Kurt Efe, geçtiğimiz ay dünyaya geldi. Babalık heyecanı yaşayan Tatlıtuğ, önceki gün bebekleri olan bir arkadaşına altın alırken görüntülendi.

"BEBEK SARIŞIN VE ANNEYE BENZİYOR"

Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Kıvanç Tatlıtuğ, "Babalığa alıştım. Şimdi daha iyi anlıyorsun hangi şartlar altında büyüdüğünü. Evlat sahibi bir insan olarak o empatiyi kurabildik. Tecrübe kazanıyoruz, her gün yeni bir şey keşfediyoruz" dedi.

Eşi Başak Dizer'in keyfinin yerinde olduğundan bahseden oyuncu, "İkimiz için de her şey daha güzel ve anlamlı oldu" derken bebeğin sarışın olduğunu ve yüz hatlarının annesine benzediğine söyledi. Bu yaz tatil yapmayacaklarını da sözlerine ekleyen Tatlıtuğ, bir film çekimi için Amerika'ya gideceğini söyledi.