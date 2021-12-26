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Evleniyor mu? Seren Serengil'den flaş hamle geldi... - Son Dakika

Evleniyor mu? Seren Serengil'den flaş hamle geldi...

26.12.2021 15:11
Evleniyor mu? Seren Serengil'den flaş hamle geldi...

Uzun zamadır sağlık sorunlarıyla boğuşan Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde yeniden ameliyat masasına yatmıştı. Serengil'i zor günlerinde bir an bile yalnız bırakmayan sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın ailesi Hatay'dan İstanbul'a gelerek ünlü sunucuyu ziyaret etti. Serengil mutlu aile tablosunu Instagram'dan paylaşarak 'Aileye girdik pozu' notunu düştü.

Yıllar önce güzellik uğruna ameliyat masasına yatan ve mide küçültme ve gastrik bypass operasyonları geçiren 50 yaşındaki şarkıcı ve sunucu Seren Serengil hızla kilo vererek Dumping Sendro'muna yakalanmıştı. Gün geçtikçe kilo vermeye devam eden, "Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım" diyen Serengil geçtiğimiz hafta çok riskli bir operasyon geçirmiş ve 'geri dönüşüm' ameliyatı olmuştu. Ameliyattan kısa süre sonra taburcu olan ve evinde dinlenmeye çekilen Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Serengil'i bu süreçte bir an bile yalnız bırakmayan sevgilisinin ailesi ziyarete geldi.

Daha önce dört evlilik yapan ve uzun zamandır aşk yaşadığı Mustafa Rahman Tohma ile nikah masasına oturması beklenen Serengil'e en anlamlı ziyareti sevgilisinin ailesi yaptı. Arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen ve birlikelikleri dolu dizgin devam eden Seren Serengil ile Mustafa Rahman Tohma cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Serengil'i geçirdiği ameliyat sonrası sevgilisinin annesi Suna Dökmeci Tohma, babası ve kuzenleri evinde ziyaret etti. Çiftin ailesi ziyaret için Hatay'dan İstanbul'a geldi.

Güzel haberi Instagram'dna duyuran Serengil, mutlu aile karelerini Instagram hesabından paylaşarak altına "Tohma"s family aileye girdik pozu. sağolsun geçmiş olsuna gelmişler " notunu düştü. Serengil'in bu paylaşımı sosyal medyada 'nikah yakında' yorumlarının yapılmasına neden oldu.
Evleniyor mu? Seren Serengil'den flaş hamle geldi...
Evleniyor mu? Seren Serengil'den flaş hamle geldi...

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Seren Serengil, Instagram, Ameliyat, Hatay, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Evleniyor mu? Seren Serengil'den flaş hamle geldi... - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Evleniyor mu? Seren Serengil'den flaş hamle geldi... - Son Dakika
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