"Evli erkeklerle yatta birlikte olmak nasıl bir duygu?" sorusu Özge Ulusoy'u çıldırttı - Son Dakika
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"Evli erkeklerle yatta birlikte olmak nasıl bir duygu?" sorusu Özge Ulusoy'u çıldırttı

"Evli erkeklerle yatta birlikte olmak nasıl bir duygu?" sorusu Özge Ulusoy\'u çıldırttı

Bir takipçisi Özge Ulusoy'a ''Evli erkeklerle yatta birlikte olmak nasıl bir duygu?'' sorusunu yöneltti. Bu soru karşısında bir hayli öfkelendiği gözlenen ünlü model ''Ben bilemem akrabalarına sorman gerek sanırım'' yanıtını verdi.

23.11.2024 10:40
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Uzun yıllardır podyumlarda fırtınalar estiren ve özel hayatıyla zaman zaman magazin basınında adından söz ettiren Özge Ulusoy, bu kez sosyal medyada bir takipçisi ile girdiği polemikle adından söz ettirdi.

"EVLİ ERKEKLERLE BİRLİKTE OLMAK..."

Takipçisi ünlü modele "Evli erkeklerle yatta birlikte olmak nasıl bir duygu?" şeklinde bir soru yöneltti. Bu soru karşısında öfkelendiği gözlenen Ulusoy, "Ben bilemem akrabalarına sorman gerek sanırım" yanıtını verdi.

'Evli erkeklerle yatta birlikte olmak nasıl bir duygu?' sorusu Özge Ulusoy'u çıldırttı

EVLİLİK YOLUNDA İLERLİYOR

Öte yandan ünlü modelin 6 yıldır aşk yaşadığı iş insanı Faruk Çolakoğlu ile mutlu bir ilişkisi var. Geçtiğimiz günlerde magazin muhabirlerinin Yakında bir evlilik var mı?" sorusuna Ulusoy, "Biliyorsunuz ben özel hayatım hakkında çok fazla açıklama yapmıyorum. Çok güzel giden bir ilişkimiz var. Allah nazarlardan saklasın. Allah başımdan eksik etmesin. Böyle çok tarih vermeyi sevmiyorum. Ama geri kalan önemli şeyleri sizinle paylaşacağım" cevabını vermişti.

İşte ikili arasında geçen o diyalog;

'Evli erkeklerle yatta birlikte olmak nasıl bir duygu?' sorusu Özge Ulusoy'u çıldırttı

Özge Ulusoy, Televizyon, Magazin, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Evli erkeklerle yatta birlikte olmak nasıl bir duygu?' sorusu Özge Ulusoy'u çıldırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • ferhat eser:
    Hz. Aişe anamızda böyle şeyler yapıyordu 2 101 Yanıtla
  • Halit Özdemir:
    Ferhat ananda çok yapıyor diyeceğim ama senin seviyene inmek istemiyorum Ahlak yoksunu inanmıyor olabilirsin ama Müslümanlara saygı göster.. 55 1 Yanıtla
  • Behzat:
    hade hade anlat bilirsin bu isleri. 17 3 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    İskeletor 7 3 Yanıtla
  • Ahmet yesil:
    akrabasına neden soruyor, sorunun muhatabı sensin. berat beraat beraaaaattt 4 1 Yanıtla
  • Nesih Yıldırım:
    paranın olduğu heryerde bunlar vardır bide bunları boy boy tvlerde gusterirler 0 0 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Bekar erkekle yapınca sorun olmuyor mu 0 0 Yanıtla
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