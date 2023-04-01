Efsane dizi yayından kaldırıldı! Leyla ile Mecnun, ekranlara veda etti - Son Dakika
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Efsane dizi yayından kaldırıldı! Leyla ile Mecnun, ekranlara veda etti

01.04.2023 16:29

Exxen'de yayınlanan ve IMDB'deki puanlamalara göre Türkiye'nin en iyi dizisi olarak gösterilen Leyla ile Mecnun, 4. sezonuyla ekranlara veda etti. İzleyenleri üzen haberi dizinin senaristi Burak Aksak, "Leyla ile Mecnun'un ekran yolcuğu sona erdi. emeği geçen herkese teşekkürler" sözleriyle duyurdu.

Başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt, Osman Sonant, Köksal Engür ve Deniz Işın'ın oynadığı Leyla ile Mecnun dizisi, bir süredir Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de izleyiciyle buluşuyordu. 4. sezonu ekrana gelen diziden kötü haber geldi.

"EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜRLER"

Senaristliğini Burak Aksak'ın, yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı "Leyla ile Mecnun" dizisi, 4. sezonuyla final yaptı. Twitter hesabından veda paylaşımı yapan Burak Aksak, "Leyla ile Mecnun'un ekran yolcuğu sona erdi. Emeği geçen herkese teşekkürler. Mecnun Çınar'ın da söylediği gibi 'Ben bu oyunu... denedim ama bozamadım'. Hoşça kal Leyla ile Mecnun" dedi.

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Ahmet Mümtaz Taylan, Leyla İle Mecnun, Deniz Işın, Ali Atay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Efsane dizi yayından kaldırıldı! Leyla ile Mecnun, ekranlara veda etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Efsane dizi yayından kaldırıldı! Leyla ile Mecnun, ekranlara veda etti - Son Dakika
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