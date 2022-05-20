Fahriye Evcen'den Katar pozları: Dünya Kupası'nın oynanacağı stada da gitti - Son Dakika

Fahriye Evcen'den Katar pozları: Dünya Kupası'nın oynanacağı stada da gitti

Son Güncelleme: 20.05.2022 15:03

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen davetle gittiği Katar'da mücevher ve saat fuarının yanı sıra, Katar stadını da gezdi. Evcen sosyal medya hesabından Katar ziyaretinin fotoğraflarını paylaştı.

Katar'ın yanı sıra dünyanın 10 ülkesinden en önemli markaların da içinde bulunduğu 500 katılımcının geldiği 18. Doha Mücevher ve Saat Fuarı'na davet edilen Evcen, Katar'ın Dünya Kupası için özel hazırlanan stadyumunun tanıtımına da katıldı.

STADYUMDA ŞUT ÇEKTİ

Basının ve katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşan Fahriye Evcen, 2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda maçların oynanacağı 974 Stadyumu'nda şut çekti. Dünyanın en gelişmiş ve modern standartlarından biri olarak kabul edilen 40 bin kişilik stadyum, 974 adet gemi konteynerinden ve geri-dönüşüm mantığı ile lego gibi inşa edildi. Stadyum, 2022 Dünya Kupası'nda hizmet verdikten sonra, stadyumu olmayan bir ülkeye hibe edilecek.

13 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Katar ziyaretinden kareleri paylaşan Fahriye Evcen, "Katar'da mükemmel bir zaman geçirdim. Samimi ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Fahriye Evcen'in Katar pozları...

Katar'a davet edilen Fahriye Evcen, stadyumda verdiği pozlarla kendine hayran bırakıyor
Katar'a davet edilen Fahriye Evcen, stadyumda verdiği pozlarla kendine hayran bırakıyor
Katar'a davet edilen Fahriye Evcen, stadyumda verdiği pozlarla kendine hayran bırakıyor
Katar'a davet edilen Fahriye Evcen, stadyumda verdiği pozlarla kendine hayran bırakıyor
Katar'a davet edilen Fahriye Evcen, stadyumda verdiği pozlarla kendine hayran bırakıyor
Katar'a davet edilen Fahriye Evcen, stadyumda verdiği pozlarla kendine hayran bırakıyor
Katar'a davet edilen Fahriye Evcen, stadyumda verdiği pozlarla kendine hayran bırakıyor
Katar'a davet edilen Fahriye Evcen, stadyumda verdiği pozlarla kendine hayran bırakıyor
Katar'a davet edilen Fahriye Evcen, stadyumda verdiği pozlarla kendine hayran bırakıyor
Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Magazin Fahriye Evcen'den Katar pozları: Dünya Kupası'nın oynanacağı stada da gitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fahriye Evcen'den Katar pozları: Dünya Kupası'nın oynanacağı stada da gitti - Son Dakika
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