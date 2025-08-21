Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten şiddet iddialarına ilk yanıt geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten şiddet iddialarına ilk yanıt geldi

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit\'ten şiddet iddialarına ilk yanıt geldi
21.08.2025 08:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, evliliklerinde yaşadıkları iddia edilen sorunlar ve şiddet iddiaları hakkında sosyal medyadan yanıt verdi. Çıkan haberleri yalanlayan ünlü çift, hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu. Şiddet iddialarının gerçek dışı olduğunu belirten çift, bu durumun kendilerini derinden üzdüğünü ve hukuki yollara başvuracaklarını ifade etti.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in özel hayatı bir kez daha gündemde. "Çalıkuşu" dizisinin setinde tanışarak aşka yelken açan çift, 2017 yılında evlenmiş ve kısa sürede "örnek aile" olarak anılmaya başlanmıştı. Ancak son yıllarda zaman zaman sosyal medya hareketleri ve birlikte paylaşım yapmamaları, çiftin evliliğinde sorunlar yaşandığı yönünde spekülasyonlara yol açtı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten şiddet iddialarına ilk yanıt geldi

Geçtiğimiz günlerde, Fahriye Evcen'in Instagram hesabındaki soyadını "Özçivit" olarak güncellediği bölümden kaldırması, boşanma iddialarını yeniden alevlendirdi. Bu küçük ancak dikkat çekici değişiklik, sosyal medyada hızla yayıldı ve hayranlar arasında "ayrılıyorlar mı?" soruları gündeme geldi.

İlk etapta herhangi bir açıklama yapılmazken, Evcen'in saatler sonra "Özçivit" soyadını yeniden profiline eklemesi, iddialara dolaylı bir yanıt olarak yorumlandı. Bununla da kalmayan çift, günler sonra birlikte çekildikleri samimi bir kareyi sosyal medya hesaplarından paylaşarak "her şey yolunda" mesajı verdi.

ŞİDDET İDDİASI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Tüm bu gelişmelerin ardından magazin gündemini sarsan yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Beyaz Magazin programında dile getirilen habere göre, Evcen ve Özçivit'in evinde şiddetli bir kavga yaşandı. Komşuların yüksek sesler duyduğu, tartışmanın tatil sırasında da devam ettiği öne sürüldü. İddialara göre Evcen'in sosyal medya profilinde yaptığı değişiklikler, bu kavganın bir yansıması olduğu iddia edildi.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten şiddet iddialarına ilk yanıt geldi

Bu haberin ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Kimi kullanıcılar çifti savunurken, bazıları da iddiaların doğruluğunu sorguladı.

FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'TEN YANIT

Tartışmaların büyümesinin ardından, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit cephesinden konuya dair net bir açıklama geldi. Çiftin sosyal medya hesabından paylaşılan metinde şu ifadeler yer aldı, "Aile hayatına, aile kurumuna biraz saygınız olsun. İddia adı altında bize, ailemize yapılan bu gerçek dışı haberlerle yıpratma çabası devam ederse bunu yapanlarla ilgili hukuki süreç başlatılacaktır."

Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Sosyal Medya, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten şiddet iddialarına ilk yanıt geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Kenan Yıldız’ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır Kenan Yıldız'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır
Polis, arama yaptığı evde ev sahibi kadının iç çamaşırlarını çaldı Polis, arama yaptığı evde ev sahibi kadının iç çamaşırlarını çaldı
Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Norveç Kraliyet Ailesi’nde şok: Marius Hoiby’ye tecavüz ve şiddet suçlaması Norveç Kraliyet Ailesi'nde şok: Marius Hoiby'ye tecavüz ve şiddet suçlaması
Büyükçekmece’de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu Büyükçekmece'de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu
TBMM önünde ’Beyaz Toros’ yakan kişi tutuklandı TBMM önünde 'Beyaz Toros' yakan kişi tutuklandı
Memur zammı için son dönemece girildi Bakan Işıkhan’dan milyonlara mesaj var Memur zammı için son dönemece girildi! Bakan Işıkhan'dan milyonlara mesaj var
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti hakkında şiddet iddiası Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti hakkında şiddet iddiası
Düğünde damada 50 metrelik para şeridi Düğünde damada 50 metrelik para şeridi

09:24
İstanbul Valiliği’nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı
07:52
İsrail Gazze’nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas’tan yanıt gecikmedi
İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 09:36:00. #7.12#
SON DAKİKA: Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten şiddet iddialarına ilk yanıt geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.