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Faik Öztürk'ten canlı yayında pilates performansı - Son Dakika

Faik Öztürk'ten canlı yayında pilates performansı

24.11.2021 13:55

Flash TV'de yayınlanan Haberin Kralı programının sunucusu Faik Öztürk, canlı yayında pilates yapmak isteyince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Kilosundan dolayı hareketleri yapmakta güçlük çeken Öztürk, herkesi gülme krizine soktu.

Uzun bir aradan sonra yayın hayatına devam eden Flash TV, programlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk'ün sunduğu Haberin Kralı programında ilginç anlar yaşadı.

CANLI YAYINDA ŞEKİLDEN ŞEKLE GİRDİ

Fazla kilolarından rahatsız olduğunu belirten ve zayıflamak isteyen Faik Öztürk, yayına eşofman giyerek çıktı. Programında bir pilates eğitmenini konuk eden Öztürk, canlı yayında spor yapmak istedi. Pilates topunun üzerine oturan Öztürk'ün dengesini sağlayamayarak düşmesi ve sonrasında eğitmenin söylediği hareketleri yapamaması herkesi güldürdü.

Safiye Soyman, Faik Öztürk, Pilates, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Faik Öztürk'ten canlı yayında pilates performansı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Faik Öztürk'ten canlı yayında pilates performansı - Son Dakika
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