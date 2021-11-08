Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde sarı ve bayı renkteki saçıyla dikkat çeken oyuncu Farah Zeynep Abdullah, yeni filmi Bergen için imajını değiştirdi.

YENİ SAÇLARIYLA ÇOK BEĞENİLDİ

Şarkıcı Bergen'in hayatını konu alan aynı adlı sinema filminde başrol oynayacak olan güzel oyuncu, uzun süredir sarı renkte kullandığı saçlarını kahverengiye boyattı. Yeni saç rengiyle bir dergiye poz veren oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarında tam not aldı. Oyuncu paylaşımı kısa sürede 77 binden fazla beğeni alırken yeni imajını gören hayranları, "Bu saç aşırı yakışmış", "Kahverengi çok yakışmış" ve "Her saç rengi çok yakışıyor" yorumları yapıldı.

İşte Farah Zeynep Abdullah'ın yeni imajı...