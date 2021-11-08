Üye Girişi
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı - Son Dakika

Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı

08.11.2021 08:29

En son Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan Abdullah, bir süredir sarı renkte kullandığı saçlarını boyattı. Yeni film projesi için imaj değişikliğine giderek saçlarını koyu renge boyatan oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde sarı ve bayı renkteki saçıyla dikkat çeken oyuncu Farah Zeynep Abdullah, yeni filmi Bergen için imajını değiştirdi.

YENİ SAÇLARIYLA ÇOK BEĞENİLDİ

Şarkıcı Bergen'in hayatını konu alan aynı adlı sinema filminde başrol oynayacak olan güzel oyuncu, uzun süredir sarı renkte kullandığı saçlarını kahverengiye boyattı. Yeni saç rengiyle bir dergiye poz veren oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarında tam not aldı. Oyuncu paylaşımı kısa sürede 77 binden fazla beğeni alırken yeni imajını gören hayranları, "Bu saç aşırı yakışmış", "Kahverengi çok yakışmış" ve "Her saç rengi çok yakışıyor" yorumları yapıldı.

İşte Farah Zeynep Abdullah'ın yeni imajı...

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı

Farah Zeynep Abdullah, Bergen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Evli kadına mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi 10:01 Evli kadına mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi 2 dakika içerisinde 2 kez dolandırıldı 09:54 2 dakika içerisinde 2 kez dolandırıldı Otobüs şoförünü ölümden ruhsatı sayesinde kurtuldu 09:37 Otobüs şoförünü ölümden ruhsatı sayesinde kurtuldu
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım 09:31 Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular 09:18 Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Rum lideri, Paris'teki Libya Konferansı'na davet etti 08:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Rum lideri, Paris'teki Libya Konferansı'na davet etti
Tüm gözler kritik Kabine toplantısında! Ana gündem maddesi ekonomi ve sınır ötesi operasyon 07:30 Tüm gözler kritik Kabine toplantısında! Ana gündem maddesi ekonomi ve sınır ötesi operasyon Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor 22:47 Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor

Son Dakika Haberleri
10:01 Evli kadına mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi
09:59 Karabağ zaferinin yıl dönümünde Şuşa'da şükür namazı kılındı
09:53 2 dakika içerisinde 2 kez dolandırıldı
09:51 Derbide Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket
09:36 Otobüs şoförünü ölümden ruhsatı sayesinde kurtuldu
09:31 Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım
09:29 Fatih Terim, son anda yaptığı değişiklik için pişman oldu
09:17 Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç lira? 8 Kasım 2021 altın fiyatları!
09:17 Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular
09:13 Hurda deposunun içerisindeki adam diri diri yanarak can verdi! İlk şüpheli yeğeni
Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı         
10:04
Karabağ zaferinin yıl dönümünde Şuşa'da şükür namazı kılındı Karabağ zaferinin yıl dönümünde Şuşa'da şükür namazı kılındı         
10:00
Derbide Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket Derbide Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket         
09:52
Bilge Öztürk, sevgilisi Daren Gerede Erkaya'yı kardeşleriyle tanıştırdı Bilge Öztürk, sevgilisi Daren Gerede Erkaya'yı kardeşleriyle tanıştırdı         
09:35
Fatih Terim, son anda yaptığı değişiklik için pişman oldu Fatih Terim, son anda yaptığı değişiklik için pişman oldu         
09:29
MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu         
09:10
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
EDHO için umutsuz konuşan Oktay Kaynarca, yeni projeyle ilgili açık kapı bıraktı EDHO için umutsuz konuşan Oktay Kaynarca, yeni projeyle ilgili açık kapı bıraktı         
23:25
Selin Ciğerci, saç rengini de değiştirdi Selin Ciğerci, saç rengini de değiştirdi         
21:48
Dünya'nın sonunda 5 ülke ayakta kalacak! Dünya'nın sonunda 5 ülke ayakta kalacak!         
21:32
Fransa'da Bizim Çocuklar'ı yerden yere vurdular! Fransa'da Bizim Çocuklar'ı yerden yere vurdular!         
20:31
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:29
Gizemli kadının sırrı çözüldü Gizemli kadının sırrı çözüldü         
20:18
Gelin, kendi düğününde basıldı Gelin, kendi düğününde basıldı         
18:41
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 10:10:09. #1.11#
SON DAKİKA: Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement