Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı
08.11.2021 08:29
En son Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan Abdullah, bir süredir sarı renkte kullandığı saçlarını boyattı. Yeni film projesi için imaj değişikliğine giderek saçlarını koyu renge boyatan oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.
TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde sarı ve bayı renkteki saçıyla dikkat çeken oyuncu Farah Zeynep Abdullah, yeni filmi Bergen için imajını değiştirdi.
YENİ SAÇLARIYLA ÇOK BEĞENİLDİ
Şarkıcı Bergen'in hayatını konu alan aynı adlı sinema filminde başrol oynayacak olan güzel oyuncu, uzun süredir sarı renkte kullandığı saçlarını kahverengiye boyattı. Yeni saç rengiyle bir dergiye poz veren oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarında tam not aldı. Oyuncu paylaşımı kısa sürede 77 binden fazla beğeni alırken yeni imajını gören hayranları, "Bu saç aşırı yakışmış", "Kahverengi çok yakışmış" ve "Her saç rengi çok yakışıyor" yorumları yapıldı.
İşte Farah Zeynep Abdullah'ın yeni imajı...
Son Dakika 10:01 Evli kadına mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi 09:54 2 dakika içerisinde 2 kez dolandırıldı 09:37 Otobüs şoförünü ölümden ruhsatı sayesinde kurtuldu 09:31 Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım 09:18 Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular 08:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Rum lideri, Paris'teki Libya Konferansı'na davet etti 07:30 Tüm gözler kritik Kabine toplantısında! Ana gündem maddesi ekonomi ve sınır ötesi operasyon 22:47 Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor