Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası paylaşıldı! Her şey iki kişiye kaldı - Son Dakika
Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası paylaşıldı! Her şey iki kişiye kaldı

Fatih Ürek\'in dudak uçuklatan mirası paylaşıldı! Her şey iki kişiye kaldı
21.04.2026 11:41
30 Ocak’ta hayatını kaybeden Fatih Ürek’in vefatının ardından gündeme gelen mal varlığıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ünlü sanatçının dudak uçuklatan servetinin iki kardeşi arasında paylaşıldığı ifade edildi.

30 Ocak’ta yaşamını yitiren ünlü sanatçı Fatih Ürek’in mal varlığı ve mirasına ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Vefatının ardından ortaya çıkan serveti dikkat çekerken, mirasın nasıl paylaşıldığı da kamuoyuna yansıdı.

AYLARCA YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

Fatih Ürek, 15 Ekim 2025’te evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. İlk müdahale sırasında bir süre kalbi duran sanatçı, doktorların müdahalesiyle hayata döndürüldü. Yaklaşık üç ay boyunca yoğun bakımda tedavi gören 59 yaşındaki sanatçı, 30 Ocak’ta hayatını kaybetti. Ürek, İstanbul’daki Karacaahmet Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

SERVETİ DUDAK UÇUKLATIYOR

“Hadi Hadi” şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan Ürek’in mal varlığı kısa süre önce ortaya çıktı. Sanatçının Bodrum Yokuşbaşı’nda yaklaşık 800 metrekarelik ve değeri 170 milyon TL civarında olduğu belirtilen bir malikanesi bulunduğu öğrenildi. Ayrıca Ataşehir’de 5 daire, banka hesaplarında nakit varlık, yaklaşık 6 milyon TL değerinde bir otomobil ile pırlanta ve mücevherlerinin olduğu ifade edildi.

Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası paylaşıldı! Her şey iki kişiye kaldı

HİSSELERİNİ DEVRETMİŞ

Ürek’in bir kafe zincirinde hissesi bulunduğu, ancak vefatından önce bu hisseleri farklı yatırımlar için devrettiği de öne sürüldü.

MİRAS KARDEŞLERİ ARASINDA PAYLAŞILDI

Ürek’in mirasına ilişkin son gelişmeleri Star TV'de yayınlanan Nur Viral'le Sen İstersen programına katılan gazeteci Seyhan Erdağ paylaştı. Erdağ, mirasın hukuki süreçler tamamlanarak sanatçının kardeşleri Selvi Ürek ve Nurgül Fırat arasında paylaştırıldığını açıkladı.

Sanatçının özellikle çok değer verdiği Bodrum’daki eviyle ilgili süreç ise devam ediyor. Erdağ, Ataşehir ve Bodrum’daki taşınmazlar ile aracın satışına ilişkin henüz bir gelişme olmadığını, işlemlerin bürokratik süreç nedeniyle zaman aldığını belirtti.

Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası paylaşıldı! Her şey iki kişiye kaldı
Nurgül Fırat- Selvi Ürek

EN BÜYÜK HAYALİ OKUL YAPTIRMAKTI

Fatih Ürek, hayattayken yaptığı bir açıklamada en büyük arzusunun kendi adına bir okul yaptırmak olduğunu dile getirmişti. Vasiyetini zaman zaman güncellediğini ifade eden sanatçı, bir vakıf kurarak eğitime katkı sağlamak istediğini söylemişti.

Son Dakika Magazin Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası paylaşıldı! Her şey iki kişiye kaldı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası paylaşıldı! Her şey iki kişiye kaldı - Son Dakika
