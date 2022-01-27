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Fatma Girik'in cenaze törenine giden Ekrem İmamoğlu, kendisini alkışlayan vatandaşları durdurdu - Son Dakika

Fatma Girik'in cenaze törenine giden Ekrem İmamoğlu, kendisini alkışlayan vatandaşları durdurdu

27.01.2022 14:22

Pazartesi günü koronavirüse bağlı zatürre sebebiyle hayatını kaybeden usta oyuncu Fatma Girik, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni için Teşvikiye Camii'ne gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini alkışlayan kalabalığı durdurdu. Vatandaşları selamlayan İmamoğlu, alandan ayrıldı.

Haberler.com/ ÖZEL - İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata gözlerini yuman Yeşilçam'ın usta ismi ve eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik için önce Şişli Belediyesi'nde bir program düzenlendi. Programa Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Girik'in kardeşi Günay Girik, manevi kızı Ahu Turan ve sanat camiasından birçok isim katıldı.

Fatma Girik'in cenaze törenine giden Ekrem İmamoğlu, kendisini alkışlayan vatandaşları durdurdu

"MİNNETLE YAD EDİYORUM"

Şişli Belediyesi'nin ardından Girik için bir tören de Cemal Reşit Rey'de düzenlendi. Burada konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sanatçılığının yanı sıra sosyal yönü çok güçlü bir insandan bahsediyoruz. Daima halkın ve emekçinin yanında, toplumsal sorunları takip ederdi. Aynı zamanda dürüst, halkçı, Atatürkçü bir sanatçı Fatma Girik. Sağlam karakteriyle örnek gösterilen bir şahsiyetten bahsediyoruz. İnsanların ruhunda böyle bir duruşu simgeliyordu. Kendisini ve aynı tarihte ölen o çok kıymetli insanları da rahmetle, minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fatma Girik'in cenaze törenine giden Ekrem İmamoğlu, kendisini alkışlayan vatandaşları durdurdu

VATANDAŞLARI SELAMLADI

Törenin ardından Girik'in naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere Teşvikiye Camii'ne getirildi. Cenazeye siyaset ve sanat camiasının çok sayıda isim katıldı. Burada kalabalık bir grup İmamoğlu'nu görünce alkışlamaya başladı. Haberler.com kamerasına yansıyan görüntülerde İmamoğlu'nun vatandaşları durdurarak, "Hayır, hayır" dediği duyuluyor. İBB Başkanı daha sonra vatandaşları selamladıktan sonra alandan ayrılıyor.

Fatma Girik'in cenaze törenine giden Ekrem İmamoğlu, kendisini alkışlayan vatandaşları durdurdu

Cenaze sonrasında kalabalık bir grup İmamoğlu'nu görünce alkışlamaya başladı. Haberler.com kamerasına yansıyan görüntülerde İmamoğlu'nun vatandaşları durdurarak, "Hayır, hayır" dediği duyuluyor. İBB Başkanı daha sonra vatandaşları selamladıktan sonra alandan ayrılıyor.

YORUMLAR (1)
  • Suat Koca: Bunlar cenazede bile siyaset yapar, Sonra çok siyasi manevra lar diye başkalarını suçlar. Şu an çevremde de görüyorum; meğer solcu sandıklarımız geçmişte hep kendisi gibi düşünmeyenleri dışlamışlar, burs yok, kredi yok, belediyeye almak yok, yardım yok vs. vs. Sanatçı Fırat Tanış ın da söylediği gibi; bunlar muhalefette böyleyse iktidardaki hallerini düşünemiyorum Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Magazin Fatma Girik'in cenaze törenine giden Ekrem İmamoğlu, kendisini alkışlayan vatandaşları durdurdu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Fatma Girik'in cenaze törenine giden Ekrem İmamoğlu, kendisini alkışlayan vatandaşları durdurdu - Son Dakika
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