Fatma Girik'in cenaze törenine giden Ekrem İmamoğlu, kendisini alkışlayan vatandaşları durdurdu

Suat Koca:

Bunlar cenazede bile siyaset yapar, Sonra çok siyasi manevra lar diye başkalarını suçlar. Şu an çevremde de görüyorum; meğer solcu sandıklarımız geçmişte hep kendisi gibi düşünmeyenleri dışlamışlar, burs yok, kredi yok, belediyeye almak yok, yardım yok vs. vs. Sanatçı Fırat Tanış ın da söylediği gibi; bunlar muhalefette böyleyse iktidardaki hallerini düşünemiyorum