Fatoş Yelliler ve Gökhan Göz'ün ayrılığı kısa sürdü!

Berdan Mardini ile boşanma sürecindeyken Gökhan Göz ile adı aşk iddialarına karışan Fatoş Yelliler paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yelliler, Göz ile aşkını ilan etmiş ardından bir hafta sonra ise çift ayrılmıştı.

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Fatoş Yelliler ve Gökhan Göz yeniden barıştı. Yelliler'in doğum günü için Gökhan Göz bir sürpriz hazırladı. Berdan Mardini'nin eski karısı Fatoş Yelliler aşk pozuna ise "Hiç beklemediğim bir anda aniden ansızın gelen sen benim hayatımın anlamı, iyi ki geldin. Hayatımın tamamı bütünü oldun" notunu düştü.