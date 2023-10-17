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Fenomen Benekli Ayhan sokak ortasında bayılana kadar dövüldü - Son Dakika

Fenomen Benekli Ayhan sokak ortasında bayılana kadar dövüldü

Son Güncelleme: 17.10.2023 08:58

Bebekli Ayhan lakabıyla ünlenen fenomen Ayhan Koç, Isparta'da iki kişi tarafından bayılana kadar dövüldü. Uyuşturucu madde nedeniyle başladığı iddia edilen kavga kameraya da yansıdı.

Ankaragücü tribünlerinin tanınan siması olan olan Benekli Ayhan olarak tanınan Ayhan Koç, Isparta'da bayılana kadar dövüldü. Koç'un kadınlara uyuşturucu madde içirmeye çalıştığı ileri sürüldü.

"KADINLARA UYUŞTURUCU İÇİRMEK NE DEMEK?"

Youtube'da 471 bin aboneye sahip olan Ayhan Koç, Isparta'da sokak ortasında öldüresiye dövüldü. Fenomene şiddet uygulayan iki kişiden biri "Kadınlara uyuşturucu içirmek ne demek" ifadelerini kullanması dikkat çekti. Herkesin içinde yaşanan kavganın uyuşturucu madde nedeniyle çıktığı ileri sürüldü. İki kadının ayırmak için dahil olduğu kavganın görüntüleri Isparta Anlık hesabından yayınlandı. Dakikalarca dövülen Ayhan Koç saldırı sonrası baygınlık geçirdi.

Fenomen Benekli Ayhan sokak ortasında bayıltana kadar dövüldü
Fenomen Benekli Ayhan sokak ortasında bayıltana kadar dövüldü
Fenomen Benekli Ayhan sokak ortasında bayıltana kadar dövüldü
Fenomen Benekli Ayhan sokak ortasında bayıltana kadar dövüldü

Ankaragücü, Ayhan Koç, Isparta, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fenomen Benekli Ayhan sokak ortasında bayılana kadar dövüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenomen Benekli Ayhan sokak ortasında bayılana kadar dövüldü - Son Dakika
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