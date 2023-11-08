Fenomen Özlem Öz, altınlarının imitasyon olduğunu kanıtlamaya çalıştı: Utanıyorum kendimden

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin, haklarındaki soruşturma nedeniyle tutuklanmasından sonra gözler sosyal medyadaki diğer fenomenlere çevrildi. O fenomenlerden olan Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, altınlarının imitasyon olduğunu iddia etti.

BU KEZ DE ÖZLEM ÖZ VE TAYYAR ÖZ ÇİFTİ GÜNDEMDE

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin ardından yakın zamanda hızla zengin olan ve gösterişli hayatlarıyla dikkat çeken sosyal medya fenomenleri gündeme gelmeye başladı. Polat çifti hakkındaki "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürürken bu kez de gösterişli hayatlarıyla dikkat çeken Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti radara girdi.

"ALTINLARIM İMİTASYON" DEDİ

Güzellik merkezi sahibi ve şaşaalı hayatlarıyla adından söz ettiren Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Özlem Öz, sosyal medya hesabından "Ne kadar çok merak eden olmuş sahte imitasyon altınlarımı" notuyla paylaştığı videoda, "Size altınları sakladığım yeri göstereceğim. Evdeki kasamız arkadaşlar. Altın olduğu için arkadaşlar arada bir stres atmak için sıkıyoruz. Kusura bakmayın paylaştığım için, utanıyorum kendimden. Ama bir yerde de göstermek lazım." ifadelerini kullandı.