Fenomen yarışmacı Kübra Ece'nin intihara koşma anının görüntüleri ortaya çıktı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bizim Köyün Kızları yarışması ile tanınan 30 yaşındaki Kübra Ece, arkadaşının 4. kattaki evinin balkonunda düşerek vefat etti. Ece'nin düşme anının cep telefonu ile görüntülendiği ortaya çıktı.

ESKİ SEVGİLİSİNİN ARKADAŞIYLA İLİŞKİSİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Ev arkadaşı Ayşe Ç.'nin doğum gününü kutlamak için İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir kafeye kardeşi ve 4 arkadaşıyla gidip kafede kutlama yapan Kübra Ece, gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşlarıyla Beylikdüzü'ndeki evine döndü. Evinde arkadaşları ile saat 04.00 kadar sohbet eden Ece, Ayşe Ç.'nin bir yakını ile ayrıldığı sevgilisi Mehmet Emre Ş.'nin geçmişte gönül ilişkisi olduğunu öğrendi.

BALKONA KOŞUP AŞAĞI ATLADI

Mehmet Emre Ş.'nin aynı ismi yeninden sosyal medyadan takip ettiğini gören Ece Ş., durumu öğrenmek istediğini söyledi. Ece Ş. ve 3 arkadaşı ile eski erkek arkadaşının evine giden Kübra Ece, saatler 04.30'u gösterdiği sıralarda salonda konuşmaya başladı. Ece Ş., konuşma sırasında eski erkek arkadaşına, sosyal medyada takip ettiği kadını sordu. Bu konuda yaşanan tartışma sırasında, yan odadan Brezilya uyruklu Luiza Marina Reis C. çıktı. Mehmet Emir Ş. tarafından odadan çıkmaması konusunda uyarılan Brezilyalı kadının odadan çıkmasıyla şaşkına dönen Kübra Ece Mehmet Emir Ş. ile tartışmaya başladı.

O ANLAR ANBEAN KAMERADA

Tartışmanın büyüyüp alevlenmesi üzerine sinir krizi geçiren Kübra Ece balkona doğru koştu. Ayşe Ç.'nin erkek arkadaşı Mikail Ö. balkona doğru koşan Kübra Ece'nin peşinden koşup kendisini yakalamaya çalışırken Kübra Ece, balkondan kendisini boşluğa bıraktı. Mikail Ö.' nün tutmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı Kübra Ece beton zemine çakılarak olay yerinde hayatını kaybetti.