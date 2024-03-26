Ferhat Göçer, İranlı Müzisyenlerle Grammy'e Aday Olmayı Planlıyor - Son Dakika
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Ferhat Göçer, İranlı Müzisyenlerle Grammy'e Aday Olmayı Planlıyor

Ferhat Göçer, İranlı Müzisyenlerle Grammy\'e Aday Olmayı Planlıyor

Başarılı müzisyen Ferhat Göçer, İranlı müzisyenler Mehrdad Nasehi ve Mareechi Asu ile birlikte çalışarak Grammy'e aday olabilecek bir şarkı yapmayı planlıyor. Göçer, İran müziği ile Türkçeyi bir araya getiren bu müzikal çalışmalarıyla ilgili detayları paylaştı. Ayrıca, Göçer'in İran'da büyük bir hayran kitlesi olduğu ve İranlı müzisyenlerle düet yapabileceği de belirtildi.

26.03.2024 10:33
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Başarılı müzisyen Ferhat Göçer, hazırlıklarını sürdürdüğü yeni şarkısıyla Grammy'e aday olmayı planlıyor. Göçer, bugünlerde İranlı müzisyenler Mehrdad Nasehi ve Mareechi Asu, geleneksel İran müziğiyle Türkçeyi bir araya getiren müzikal çalışmaları yapıyor.

Şarkıcı, Nasehi ve Asu'nun teklifiyle besteci Alvand Jalali ile Grammy'e aday olabilecek bir şarkı yapmayı kabul ettiğini dile getirdi. Çalışmalarından bahseden sanatçı, "İlk olarak 'Cesur Ol' şarkısının okumaları, düzenlemesi tamamen bitti.

O, mix mastering aşamasında. Sonra bir Anadolu türküsü seslendireceğiz. Ondan sonra da Grammy adaylığı için düşündüğümüz şarkının çalışması gelecek" dedi.

Ferhat Göçer, İran'da çok fazla dinleyicisi olduğunu ve sosyal medya vesilesiyle İranlı hayranlarıyla da tanıştığını dile getirdi. Zaman zaman İran'daki müzisyenlerle iş birlikleri üzerine görüşmeler yaptıklarını dile getiren Göçer, arkadaşı Mareechi Asu vesilesiyle de birçok ünlü İranlı sanatçıyla tanıştığını kaydetti. Ferhat Göçer, İranlı müzisyenler Mehrdad Nasehi ve Mareechi Asu'nun teklifiyle besteci Alvand Jalali ile Grammy'e aday olabilecek bir şarkı yapmayı seve seve kabul ettiğini aktararak, şu bilgileri verdi:

"Çalışmalara başladık. İlk olarak 'Cesur Ol' şarkısının okumaları, düzenlemesi tamamen bitti. O, mix mastering aşamasında. Sonra bir Anadolu türküsü seslendireceğiz. Ondan sonra da Grammy adaylığı için düşündüğümüz şarkının çalışması gelecek. Bu 3 şarkı devam ederken, 6 Nisan'da Toronto'da İranlı organizatörlerle bir konser de organize ettik. Ben bu konseri ABD, Kanada turnesinin sonuna yerleştirdim. ABD'de 7-8 konserin arkasından en son Toronto'da İranlı dostlarımızla buluşacağız. Toronto ve etrafındaki bütün dostlarımızı mutlaka konsere bekliyorum."

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"İRAN MÜZİĞİNDE İNANILMAZ BİR DUYGU VAR"

İran müziği ile Anadolu müziğinin çok yakın bağları olduğuna işaret eden Göçer, "Yani ayırt etme imkanınız neredeyse yok bu açıdan. Ama duygusu ve enstrüman çalış teknikleri açısından bir kere dili çok beğeniyorum. Çok asil bir konuşma tarzı Farsça, gerçekten çok kibar bir dil. Mareechi Asu sayesinde enstrümanistleri, vokal sanatçıları daha yakından tanıma şansı edindim. Mehrdad Nasehi ile stüdyoya girdiğimizde onun çalış tekniklerini görüyorum. İnanılmaz bir duygu var. Makamlar, dokunuşlar, nağmeler hem bizden hem de sanki başka bir evrenden gibi geliyor. Bu açıdan çok etkileyici." dedi.

İranlı şarkıcılarla da düet yapabileceğini kaydeden Göçer, İran müziğinin kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Göçer, dijital medyanın ilerlemesiyle sürekli aktif olmak için farklı mecralarda, sık aralıklarla single tarzı eserler çıkarmak gerektiğinin altını çizdi.

Azerbaycanlı şarkıcı Elnar Xelilov ile yaptığı düetin dünya prömiyerinin yakında gerçekleştirileceğini aktaran Göçer, " Bakü'de video kliplerini hazırladık, çekimlerini, televizyon programlarını ve tanıtımlarını yaptık. Herhalde klip de 28, 29 Mart gibi bütün dijital platformlarda olacak." diye konuştu.

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı olarak da İranlı ve Azerbaycanlı müzisyenlere birliğe üye olmaları çağrısında bulunan Göçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada eserlerinin teliflerini bizle birlikte takip etsinler. Daha doğrusu biz, onlar adına takip edelim. Onların hak ettiği kazançları sağlamaya çalışalım. Bu çok önemli bir şey. Yani eser sahibi olarak bir meslek birliğine üye olmak çok önemli. Dijital platformlarda yayınladığınız bir eseri dünyanın dört bir yanına çok kısa sürede ulaştırabiliyorsunuz. Mutlaka ciddi büyük hak kayıplarına bir an evvel son verilmesi gerekiyor."

"TÜRK VE İRAN KÜLTÜRÜNÜN BİRBİRİNE YAKIN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Kamança sanatçısı Mehrdad Nasehi de Mareechi Asu vesilesiyle tanıştığı Göçer'le güzel bir iş birliği yaptığının altını çizerek, "Göçer, çok güçlü bir müzik adamı. Benim için onunla çalışmak aslında çok ilginçti. Ferhat Bey, işimi titizlikle yapabilmem için tüm ince noktalara dikkatle bakıp, ortamı hazırladı. Yaklaşık 10 kere kayıt yaptık. Bu 10 kayıtta da Türk ve İran musikisindeki o düşünce yapısını müziğimize yansıtmak için titizlikle çalıştık. Sonuçta da böyle bir eser ortaya koyduk." değerlendirmesinde bulundu.

Üç yıldır Türkiye'de müzik çalışmalarını sürdüren Nasehi, daha önce Göksel Baktagir'le de çalıştığını belirterek, şunları aktardı:

"Türk ve İran kültürünün birbirine yakın olduğunu düşünüyorum. Aslında makamlar ve müzik türlerimiz de birbirine çok benziyor. Türkiye'de bulunduğum süreçte de Türk öğrencilere İran kamançası dersi veriyorum. 'Rah' adlı yol anlamında bir grubumuz var. Mareechi Asu ve Soudeh Sharhi ile konserler veriyoruz. Yine İranlı çok ünlü orkestra şefi Majid Derakhshani ile Mah grubuyla Avrupa turnelerine çıkıyoruz."

"SEVGİ VE DOSTLUK İÇERİSİNDE GÜZEL BİR ESER ÜRETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Müzisyen ve def sanatçısı Mareechi Asu ise İranlılar ve Türklerin çok derin bağları olan bir kültür içerisinde olduklarını ve bunun da müziğe yansıdığını söyledi.

"Cesur Ol" parçasına da değinen Asu, "Sevgi ve dostluk içerisinde güzel bir eser ürettiğimizi düşünüyorum ve umarım ki hem İranlı hem de Türk dostlarımız eserden keyif alır ve güzel bir anı oluşturabiliriz bütün dostlarımız için." dedi.

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Kaynak: Magazinkolik

Ferhat Göçer, İran, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ferhat Göçer, İranlı Müzisyenlerle Grammy'e Aday Olmayı Planlıyor - Son Dakika

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