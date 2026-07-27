Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol'dan müjdeli haber: İlk bebeklerini kucaklarına aldılar - Son Dakika
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Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol'dan müjdeli haber: İlk bebeklerini kucaklarına aldılar

Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol\'dan müjdeli haber: İlk bebeklerini kucaklarına aldılar
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Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile sunucu Merve Dinçkol Şerifoğlu, ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşadı. Mutlu evliliklerini bebek haberiyle taçlandıran ünlü çift, dünyaya gelen kız çocuklarını sağlıkla kucaklarına alırken, bebeklerine verdikleri isim de belli oldu.

<a class='keyword-sd' href='/feyyaz-serifoglu/' title='Feyyaz Şerifoğlu'>Feyyaz Şerifoğlu</a> ile <a class='keyword-sd' href='/merve-dinckol/' title='Merve Dinçkol'>Merve Dinçkol</a>'dan müjdeli haber: İlk bebeklerini kucaklarına aldılar

Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol Şerifoğlu, ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Gözlerden uzak sürdürdükleri evliliklerini bebek haberiyle taçlandıran çift, bugün dünyaya gelen kız bebeklerine Defne Yaz adını verdi.

Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol'dan müjdeli haber: İlk bebeklerini kucaklarına aldılar

Yaklaşık 3-4 yıllık birlikteliklerinin ardından Aralık 2024'te aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanan çift, Haziran 2025'te İstanbul'da gerçekleştirilen düğünle hayatlarını birleştirmişti.

Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol'dan müjdeli haber: İlk bebeklerini kucaklarına aldılar

Merve Dinçkol ve Feyyaz Şerifoğlu, hamilelik haberini sosyal medya hesaplarından duyurmuş, "Ramazan bereketiyle geldi" notuyla paylaştıkları karelerle bebek beklediklerini açıklamıştı. Hamileliğinin ilerleyen döneminde ana haber sunuculuğuna ara veren Dinçkol, "Hayatımın yeni ve en güzel bölümünde artık miniğim de beni izlerken görüşmek üzere" sözleriyle izleyicilerine veda etmişti.

Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol'dan müjdeli haber: İlk bebeklerini kucaklarına aldılar
Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol'dan müjdeli haber: İlk bebeklerini kucaklarına aldılar

Doğuma kısa süre kala sahilde gerçekleştirdikleri hamilelik fotoğraf çekimini de takipçileriyle paylaşan çift, ilk bebeklerini heyecanla beklediklerini sık sık dile getirmişti.

Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol'dan müjdeli haber: İlk bebeklerini kucaklarına aldılar

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Son Dakika Magazin Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol'dan müjdeli haber: İlk bebeklerini kucaklarına aldılar - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Aa EŞİYOK Aa EŞİYOK:
    bende kabız oldum onun haberini de yapar mısın. bu konu çok önemli 1 0 Yanıtla
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