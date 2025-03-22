Filiz Akın'ın vefat haber sanat dünyasını yasa boğdu! - Son Dakika
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Filiz Akın'ın vefat haber sanat dünyasını yasa boğdu!

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Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Filiz Akın, 82 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süre kanserle mücadele eden Akın'ın vefatı sanat camiasını yasa boğdu. Sanat dünyasından birçok ünlü isim, Akın'ın vefatının ardından sosyal medya hesaplarından duygusal mesajlar paylaştı. Akın'ın yakın dostu Hülya Koçyiğit, 'İçimde tarif edilemez bir boşluk var' dedi.

22.03.2025 16:44  Güncelleme: 17:10
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Filiz Akın, yalnızca sinemadaki başarısıyla değil, güçlü duruşu ve zarafetiyle de hafızalara kazındı. Sanat dünyasından pek çok ünlü isim, Akın'ın vefatının ardından sosyal medya hesaplarından duygusal mesajlar paylaşarak üzüntülerini dile getirdi.

HÜLYA KOÇYİĞİT

Benim zarif Beyaz Orkidem, benim canım arkadaşım, düşünceli dostum… Ah Filiz'im, ah…Ne söyleyeceğimi, nasıl bir cümle kuracağımı bilemiyorum… İçimde tarif edilemez bir boşluk var. Gerçek olduğuna inanmak istemiyorum, yüreğim kabul etmiyor bunu. Fatma'nın acısı daha sıcacıkken, bir kez daha yürek parçalayıcı bir kayıpla karşı karşıya kalmak…Filiz'im; dostluğun, arkadaşlığın, nezaketin, paylaştığımız her şey için sana ne kadar teşekkür etsem az… Hayatımda, sinemamızda bıraktığın derin izlerle, ışığınla, iyiliğinle kalplerimizde yaşamaya devam edeceksin. Sen hep bizimlesin. Işığın hep parlayacak canım arkadaşım. Mekanın cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Biricik evladı Sevgili İlker İnanoğlu ve hayat arkadaşı Sayın Sönmez Köksal başta olmak üzere, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Türk sinemamızın başı sağ olsun.

Filiz Akın'ın vefat haber sanat dünyasını yasa boğdu!

CEM DAVRAN

"Mekânı cennet olsun, ülkemizin başı sağ olsun. Çocukluğumun yıldızıydı, hepimiz hayrandık, nur içinde yatsın."

ACUN ILICALI

"Değerli sanatçımız Filiz Akın'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."

BEHZAT UYGUR

Canım, Filiz Akın'ı kaybetmişiz… O kadar üzüldüm ki, içimizi aydınlatan, zarafetiyle, sevgisiyle hayatımıza ışık katan bir insan daha gitti.

ACUN ILICALI

Değerli sanatçımız Filiz Akın'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

DENİZ SEKİ

Filiz Akın 'ı kaybetmişiz.

Zarafetiyle, duruşuyla hepimizin kalbinde özel bir yeri var.

Çok üzgünüm…

Nurlar içinde uyusun,sevenlerinin başı sağ olsun.

PERİHAN SAVAŞ

Ah canım güzel ,kibar, hanımefendi... Türk sinemasının bir çınarını daha kaybettik senide kalbime sakladım..

NEBAHAT ÇEHRE

    Elimde kalbimde yazmaya veda etmeye dayanamıyor. Güle güle güzeller güzeli arkadaşım. Seni seviyorum.

    Filiz Akın\'ın vefat haber sanat dünyasını yasa boğdu!

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    Son Dakika Magazin Filiz Akın'ın vefat haber sanat dünyasını yasa boğdu! - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (2)

    • 677499:
      Mekanı cennet olsun iyi insanlar iyilikleriyle anılır 29 1 Yanıtla
    • Ali Kublay:
      40 sene önce Paris büyükelçisi iken monser kocasıyla o zaman yarım cente muhtaç iken memleket büyükelçiliğe jakuzi sauna yaptırdıkları haber yapılıyordu şimdi hesap zamanı eğer bir vatandaş olarak benim bir hakkım var ise ben helal etmiyorum nokta isteyen helal edebilir 1 0 Yanıtla
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