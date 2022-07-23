Film setinde fünye erken patladı! İsmail Hacıoğlu'nun yüzünde yaralar oluştu - Son Dakika
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Film setinde fünye erken patladı! İsmail Hacıoğlu'nun yüzünde yaralar oluştu

23.07.2022 10:21

Başrolünde İsmail Hacıoğlu'nun yer aldığı "49" isimli filmin setinde talihsiz bir kaza yaşandı. Aksiyon sahnesinde kullanılan fünye erken patlatılınca Hacıoğlu yaralandı. Oyuncunun yüzünde ve vücudunda yaralar oluştuğu kaydedildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarısının anlatıldığı 49 filminde talihsiz bir olay yaşandı. Mehmet Canpolat'ın yapımcılığını üstlendiği filminin çekimleri Kilis'te yapılıyor. İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve Kerem Alışık'ı buluşturan filmin setinde büyük bir kaza yaşandı.

FÜNYE YÜZÜNE PATLADI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, aksiyon sahnesinde kullanılan fünye İsmail Hacıoğlu'nun yüzüne patladı. Görevlinin fünyeyi planlanandan erken patlatması yüzünden yaşanan olayda ünlü oyuncuya hemen setteki ambulansta ilk müdahale yapıldı. Kilis'te kaldığı otelde dinlenen Hacıoğlu'nun yüzünde ve vücudunda yaralar oluştu.

Sette korkunç kaza! Aksiyon sahnesinde kullanılan fünye İsmail Hacıoğlu'nun yüzüne patladı

49 FİLMİN KONUSU NE?

49 filminde 2014'te Musul'u ele geçiren DEAŞ militanlarının Türkiye Cumhuriyeti'nin Musul Başkonsolosluğundaki 49 Türk vatandaşını rehin almasıyla yaşanan süreci ve bu süreci başarıyla yöneten Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kahramanlık hikayesini beyazperdeye taşınıyor.

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İsmail Hacıoğlu, Mehmet Canpolat, Kilis, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Film setinde fünye erken patladı! İsmail Hacıoğlu'nun yüzünde yaralar oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Film setinde fünye erken patladı! İsmail Hacıoğlu'nun yüzünde yaralar oluştu - Son Dakika
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