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Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşmak yaparken duygusal anlar yaşadı - Son Dakika

Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşmak yaparken duygusal anlar yaşadı

08.01.2022 08:53

Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin galası yapıldı. Filminin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu, konuşmasında şehitlerimizden bahsederken duygusal anlar yaşadı.

Vizyona girdiği bir buçuk gün içerisinde 190 bin 387 kişiye ulaşarak pandemi dönemindeki en büyük gişeyi yapan Türk filmi olan TRT ortak yapımı Kesişme, İyi ki Varsın Eren'in İstanbul galası Atlas Sineması'nda gerçekleştirildi.

TÜM EKİP GALAYA KATILDI

Filmin İstanbul galasına TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, yapımcı Mustafa Uslu, yönetmen Özer Feyzioğlu, başrol oyuncuları İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Mutlunur Lafçı, Emir Çiçek, senaristler Mert Dikmen ve Alper Uyar katıldı. Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in eşi Cemile Gedik, çocukları Perizat Kayra Gedik, Alp Koray Gedik, şehit Eren Bülbül'ün kardeşleri Arif Bülbül, Figen Bülbül ve Olcay Erdoğan Bülbül de galada yer aldı.

Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşmak yaparken duygusal anlar yaşadı

"KEŞKE BUNLAR YAŞANMASAYDI"

Filmde şehit Ferhat Gedik'e hayat veren İsmail Hacıoğlu, yaşanmasını hiç istemedikleri bir hikayede oynadığını ifade ederek, "Keşke hiç yaşanmasaydı bunlar. Ancak olmuşun üstüne konuşmak biraz zor geliyor insana. Bütün şehit ailelerine, yakınlarına Allah sabır versin" diye konuştu. Duygusal anlar yaşayan oyuncu, konuşmakta da güçlük çekti.

Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşmak yaparken duygusal anlar yaşadı
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşmak yaparken duygusal anlar yaşadı
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşmak yaparken duygusal anlar yaşadı
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşmak yaparken duygusal anlar yaşadı
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İsmail Hacıoğlu, Eren Bülbül, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşmak yaparken duygusal anlar yaşadı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşmak yaparken duygusal anlar yaşadı - Son Dakika
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