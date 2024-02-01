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Furkan Palalı, Kirli Sepeti dizisine dahil oluyor - Son Dakika
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Furkan Palalı, Kirli Sepeti dizisine dahil oluyor

Furkan Palalı, Kirli Sepeti dizisine dahil oluyor

Furkan Palalı, Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Serkay Tütüncü, Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel, Gözde Seda Altuner, Bestemsu Özdemir, Serhat Kılıç ve Devrim Yakut'un başrollerini paylaştığı Kirli Sepeti dizisine katılıyor.

01.02.2024 08:11  Güncelleme: 08:15
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Sevilen oyuncu Furkan Palalı, başrollerinde Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Serkay Tütüncü, Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel, Gözde Seda Altuner, Bestemsu Özdemir, Serhat Kılıç ve Devrim Yakut'un paylaştığı Kirli Sepeti dizisine dahil oluyor.

HAYRİYE İLE PARTNER OLACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni adıyla NOW olan FOX TV'de yayınlanan Kirli Sepeti dizisinde Ceren Moray'ın oynadığı Hayriye karakterine partner geliyor. Son olarak Rüzgar Aksoy'un veda ettiği diziye Furkan Palalı geliyor. Palalı dizide Levent rolünü oynayacak. Hayriye bir gece kulübünde tesadüfler eseri Levent'le öpüşecek. Bu ismin Levent adlı yeni siteye yeni taşınan sürpriz bir isim çıkacağı konuşuluyor.

Furkan Palalı, Kirli Sepeti dizisine dahil oluyor
Furkan Palalı, Kirli Sepeti dizisine dahil oluyor
Furkan Palalı, Kirli Sepeti dizisine dahil oluyor

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Furkan Palalı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Furkan Palalı, Kirli Sepeti dizisine dahil oluyor - Son Dakika


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