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Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkmama kararı aldı - Son Dakika
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Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkmama kararı aldı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Atatürk görseli taşıyan tişörtlerin giyilmesine izin verilmemesi üzerine maça çıkmama ve Türkiye'ye dönme kararı alması nedeniyle ertelendi. Karar, siyaset, sanat ve medya dünyasının ünlü isimleri tarafından desteklendi.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkmama kararı aldı
30.12.2023 - 02:29,
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 20.45'te başlaması planlanan Süper Kupa ertelendi. Galatasaray ve Fenerbahçe, Atatürk görseli taşıyan tişörtlerin giyilmesine izin verilmemesi üzerine maça çıkmama ve Türkiye'ye dönme kararı aldı.

Siyaset, sanat ve medya dünyasının ünlü isimleri Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kararını destekleyerek peş peşe paylaşımda bulundu.

ŞAHAN GÖKBAKAR

"Kulüplerin açıklamasını az bulanlar, beğenmeyenler olmuş, Arkadaşlar orası Arabistan! Tatlı dille, sakin sakin. Şu uçaklar bir kalksın da hayırlısıyla, gelince yaparlar ne yapilacaksa..."

KEMAL KILIÇDAROĞLU: Aldıkları ortak kararla Suudi Arabistan'da yaşanan rezalete taviz vermeyen, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk hassasiyetleri konusunda sahaya çıkmayarak yurda dönme kararı alan @Fenerbahce ile @GalatasaraySK camiasını yürekten kutluyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz. Ertelenen Süper Kupa Finali'nin Milli Mücadelemizin karargahı, Büyük Önderimizin ebedi istirahatgahı Başkent Ankara'da oynanmasını temenni ediyor, yetkililerin ülkemize yaşattıkları bu ayıbı bir nebze olsun örtmek için gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum.

EDA ERDEM: Bir ulus; sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe, yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.

ARAS BULUT İYNEMLİ: "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" -Mustafa Kemal Atatürk "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" - Mustafa Kemal Atatürk

GÜLBEN ERGEN: Varlığı, duruşu, asaleti, gücü tokat! Suudi'ler düşünsün! @GalatasaraySK @Fenerbahce Sahaya çıkmadan atılan gol! Adının rüzgarıyla kazanılan galibiyet. #MustafaKemal

GONCA VUSLATERİ: Helal olsun size! Helal olsun! Fenerbahçe ve Galatasaray…

DOĞA RUTKAY KAMAL: "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" Mustafa Kemal Atatürk

ALİ SUNAL: "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" Atatürk, Galatasaray, Fenerbahçe…

FİLİZ AKIN: "Dünyanın gördüğü en büyük lider olan Atatürk kırmızı çizgimizdir" diyerek maça çıkmayıp yurda dönme kararı alan futbolun dev isimleri Galatasaray ve Fenerbahçe'yi kutluyoruz. Yurtta sulh, Cihanda Sulh...

FATİH PORTAKAL: Takımlar TR'ye dönüyor. Bence 100. Yıl anısına bu maç oynanmasın. Kupa ortadan ikiye bölünüp @Fenerbahce ve @GalatasaraySK verilsin. Bu yaşanan olayı unutturmamak adına yapılsın.

SÜHA UYGUR: Yakışanı yaptınız… İki büyük camiaya da teşekkür ediyorum… Ülkemizin onuru, gururu, şerefi ve haysiyeti her şeyden önemlidir. Galatasaray, Fenerbahçe, Atam İzindeyiz, Yurtta Sulh Cihanda Sulh, Ne Mutlu Türk'üm Diyene...

SEREN FOSFOROĞLU: Atatürk kırmızı çizgimizdir!

MURAT ŞEKER: Mustafa Kemal'in askerleriyiz! Fenerbahçe

Kaynak: Magazinkolik
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