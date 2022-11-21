Hıncal Uluç'un ölümünün ardından Defne Joy Foster gündeme oturdu! Sözleri bir döneme damga vurmuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Hıncal Uluç'un ölümünün ardından Defne Joy Foster gündeme oturdu! Sözleri bir döneme damga vurmuştu

21.11.2022 14:44

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren gazeteci ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'un yıllar önce sert bir dille eleştirdiği Defne Joy Foster, sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'nin önemli spor yazarlarından biri olan gazeteci Hıncal Uluç, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Çok sayıda ameliyat geçiren Uluç'un vefatının ardından 2011 yılında yaşamını yitiren Defne Joy Foster, Twitter gündemine girdi.

DEFNE JOY FOSTER'I ELEŞTİRMİŞTİ

Oyuncu ve sunucu Defne Joy Foster 2 Şubat 2011'de Kadıköy Caddebostan'da Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Hıncal Uluç da ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Defne Joy Foster'la ilgili bir yazı kaleme alarak "Defne'nin ölümü tipik bir 'Su testisi, su yolunda kırıldı' olayıdır" ifadelerini kullanmıştı. Yıllar sonra katıldığı programda konuyla ilgili konuşan Uluç, "Keşke o cümleyi yazmasaydım" diyerek pişmanlığını dile getirmişti.

Sözleri bir döneme damga vurmuştu! Hıncal Uluç'un ölümünün ardından Defne Joy Foster, Twitter'da gündem oldu

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Hıncal Uluç'un ardından Defne Joy Foster'ı Twitter'da gündem yapan birçok kullanıcı, "Hıncal Uluç ölmüş, bir kez daha Defne Joy Foster'ı rahmetle anıyorum" yorumunu yaptı.

Sözleri bir döneme damga vurmuştu! Hıncal Uluç'un ölümünün ardından Defne Joy Foster, Twitter'da gündem oldu

İşte yapılan bazı paylaşımlar...

Sözleri bir döneme damga vurmuştu! Hıncal Uluç'un ölümünün ardından Defne Joy Foster, Twitter'da gündem oldu
Sözleri bir döneme damga vurmuştu! Hıncal Uluç'un ölümünün ardından Defne Joy Foster, Twitter'da gündem oldu
Sözleri bir döneme damga vurmuştu! Hıncal Uluç'un ölümünün ardından Defne Joy Foster, Twitter'da gündem oldu
Sözleri bir döneme damga vurmuştu! Hıncal Uluç'un ölümünün ardından Defne Joy Foster, Twitter'da gündem oldu
Gazeteci Hıncal Uluç, 83 yaşında yaşamını yitirdi
YORUMLAR
500
Atatürk için söyledikleriyle gündem olmuştu! Yaşamını yitiren Hıncal Uluç'un o sözleri tekrar hatırlandı Atatürk için söyledikleriyle gündem olmuştu! Yaşamını yitiren Hıncal Uluç'un o sözleri tekrar hatırlandı Hıncal Uluç'un ölümü memleketi Kilis'te üzüntüye neden oldu Hıncal Uluç'un ölümü memleketi Kilis'te üzüntüye neden oldu

Defne Joy Foster, Hıncal Uluç, Twitter, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hıncal Uluç'un ölümünün ardından Defne Joy Foster gündeme oturdu! Sözleri bir döneme damga vurmuştu - Son Dakika


Son Dakika
14:58 Gaziantep'e düzenlenen saldırının ardından Diyarbakır'dan F-16'lar havalandı
14:47 Şaşırtan tercih! Selçuk İnan, Süper Lig ekibinin yeni teknik direktörü oldu
14:38 Hıncal Uluç'un ölümünün ardından Defne Joy Foster gündeme oturdu! Sözleri bir döneme damga vurmuştu
14:38 Ramazan Burak Telli; Avrupa Yatırım Holding olarak yenilenebilir enerji sektörüne giriyoruz
14:33 Abdurrahim Albayrak'ın torununun ölümüyle ilgili çarpıcı iddia! İntihar mı etti?
14:26 Beklenen fırtına ve yağmur İstanbul'u vurdu! Yarın akşama kadar sürecek
14:16 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İETT otobüsü rüzgar nedeniyle zorlanan motosikletliye siper oldu
14:13 Dünya Kupası'ndaki favorisi sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk maçları görmek lazım
13:13 Havuzda biriken zeytin posasının içine düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi
12:56 Çırçır fabrikasında vücudu makinaya kaptıran genç kız feci şekilde öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2022 15:09:34. #1.13#
SON DAKİKA: Hıncal Uluç'un ölümünün ardından Defne Joy Foster gündeme oturdu! Sözleri bir döneme damga vurmuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement