Gaziantep ve Diyarbakır'da Edis rüzgarı esti

Icrypex ile Türkiye
turnesine devam eden Edis
, konser dizisini Gaziantep
ve Diyarbakır
'da sürdürdü. Günler öncesinden biletleri tükenen iki organizasyonda da binlerce hayranı ünlü yıldızı sahnede izledi. İlk durak, Gaziantep'teki Gaziantep Üniversitesi
Mavera Kongre ve Sanat Merkezi oldu. Sahneye siyah takım elbiseyle çıkan Edis'in şıklığı sosyal medyada çok konuşuldu. En sevilen şarkılarını seslendiren ünlü yıldız konser çıkışında hayranlarını kırmayarak onların yanına gitti ve fotoğraf çektirdi. Edis'in ikinci durağı ise Diyarbakır'daki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Kültür ve Kongre Merkezi Salonu'ydu. Arıyorum, Perişanım, Yalan gibi şarkılarını konseri izleyenlerle birlikte söyleyen Edis, Gün Ola Harman Ola, Martılar gibi şarkılarıyla da hayranlarını coşturdu.