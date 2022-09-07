Hadise ve Mehmet Dinçerler evliliğinde kriz! Eşinin doğum gününü kutlamayan Hadise dikkatleri üzerine çekti

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Öyle bir cümle kurdu ki apar topar silmek zorunda kaldılar

Şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler 15 Mart'ta nişanlanmış çift daha sonra aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. Aşk dolu paylaşımlar yapan ve oldukça mutlu görünen çiftin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Son dönemde birlikte görüntülenmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

YÜZÜKLERİ ÇIKARDILAR

Hadise evlendikten sonra verdiği tüm konserlerinde Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 3 milyon TL'lik pırlanta yüzüğü hep takmış, ancak ünlü popçunun son iki konserinde yüzüğünü takmaması kafaları karıştırmıştı. Mehmet Dinçerler de dün akşam bir etkinlikte görüntülendi. Dinçerler'in de yüzüğünü takmaması ayrılık iddiasını gündeme getirdi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Özel hayatı hakkında çok fazla konuşmayan Hadise, geçtiğimiz günlerde verdiği konserde "Küçük Bir Yol" şarkısını seslendirirken gözyaşlarına boğulmuş, duygusal anlar yaşayan ünlü şarkıcı sevenlerini de şaşırtmıştı.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Hadise geçtiğimiz günlerde ise sosyal medya hesabından İngilizce paylaşım yaptı. Paylaşımında sitemkar cümlelere yer veren güzel şarkıcı şunları söyledi; "Ruhun gaz lambası. Işığını kısmak için her şeyi yapıyorlar, sonra neden parlamadığını soruyorlar."